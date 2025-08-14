Shakira cancela su concierto del 26 de septiembre en República Dominicana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante colombiana Shakira canceló su concierto programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, según anuncio este jueves la promotora del espectáculo.

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el 2 de abril, se aplazó al mes de septiembre, pero finalmente se suspendió "debido a circunstancias fuera del control" de la organización, señaló la promotora en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que está trabajando para confirmar una nueva fecha que será anunciada lo antes posible.

Además, indicó que se realizará el reembolso de los boletos de forma automática y agradecieron al público dominicano por su "comprensión y apoyo incondicional".

El concierto cancelado forma parte de la gira Las Mujeres ya no Lloran World Tour, con la que la cantante colombiana se ha presentado con éxitos en las ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.

Shakira logra "la gira latina más grande de 2025"

Shakira logró hacer la gira latina más grande de 2025 con Las mujeres ya no lloran World Tour, tras encadenar 22 conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica, según divulgó Sony Music Latin.

La gira mundial inició en febrero en Latinoamérica y siguió en mayo por Norteamérica, regiones en las que ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares hasta el momento, indica un comunicado.



El sello discográfico agrega que Shakira ocupa el segundo puesto en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, en el que figura solo por detrás de la banda británica Coldplay, lo que ya posiciona su gira como la más grande en la categoría latina.

"Nunca, nunca pensé que podríamos agotar entradas en toda una gira por los estadios en los EE.UU., y ustedes hicieron eso posible", dijo allí la cantante, que agradeció a los asistentes un "sueño hecho realidad", según publicaron medios locales.

