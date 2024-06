"Su sonrisa en tiempos difíciles es mi mejor ejemplo": Shakira da detalles del estado de salud de su papá

Luego de que William Mebarak, padre de Shakira, fuera dado de alta; la cantante colombiana compartió un mensaje en medio del susto que pasó después de que su papá estuviera internado durante 18 días en una clínica. A través de sus redes sociales, la intérprete de Loba dio su primera declaración.

“Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él. Ayer (sábado 22 de junio), gracias al equipo humano y medico de la Clínica Iberoamericana, y a su increíble fortaleza, puede llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano”, se lee en su mensaje.

Como se recuerda, William Mebarak tuvo un cuadro de neumonía, que preocupó a Shakira y a toda su familia; ya que no era la primera vez que lo internaban. Si bien el exproductor ya se encuentra recuperándose en casa, aún siguen batallando por su salud.

“La lucha continua, y mientras tanto, esas sonrisa suya, que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo. Gracias a todos por enviarme fuerza y cariño, y también por nunca soltar mi mano”, finalizó su comunicado. Esta es la primera declaración que brindó la barranquillera después de su visita sorpresa a la clínica que desencadenó preocupación entre sus seguidores.

Comunicado de Shakira después de que su papá fuera dado de alta.Fuente: @shakira

Los padres de Shakira, sus más grandes pilares

En 2023, la colombiana encabeza la lista de Los 50 más bellos de la revista People en Español y, para agradecer este reconocimiento, ofreció una entrevista exclusiva donde contó cómo sus padres fueron los pilares para mantenerse firme.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación (con Gerard Piqué) y estando allí en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en UCI”, recordó Shakira, quien pensó que “no sobreviviría a tanto”.

“Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado la COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías... todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”, recordó la colombiana.

Shakira reveló que su madre siempre estuvo acompañando a su padre en los peores momentos y espera que sus hijos sepan que ese es el significado de familia: “Ese sueño que no lo pude cumplir (de familia), pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos, de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

Podcast recomendado Un reciente estudio reveló cuáles son las diferencias entre escuchar música en vivo y música grabada. El Dr. Elmer Huerta nos cuenta los detalles. Leer más Espacio Vital | podcast ¿Qué provoca en el ser humano escuchar música en vivo?