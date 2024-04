"La monogamia es una utopía": Shakira reflexiona sobre el amor a casi dos años de su ruptura con Piqué

Shakira abrió su corazón para compartir su visión sobre el amor a casi dos años del anuncio de su separación de Gerard Piqué. En entrevista con la revista Marie Claire, la cantante admitió haber tenido un ideal personal en torno al matrimonio y la pareja, pero también entendió que las cosas no siempre salen como uno espera.

"En el fondo, siempre pensé que tener un marido era lo más importante de mi vida. Buscaba a ese hombre como mi padre, con el que tendría hijos y con el que haría planes para estar siempre", expresó.

"Hice muchos sacrificios por ello. Fui leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado. Sigues adelante", agregó.

Si bien dijo que es testigo del amor duradero, la colombiana sorprendió al opinar que la fidelidad absoluta es una utopía.

"No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos: como se miran a los ojos y se agarran de la mano, y no pueden vivir separados el uno del otro", explicó.

"He sido testigo del amor, solo que yo no he tenido esa suerte. La monogamia es una utopía", sentenció la intérprete de Te felicito.

Para Shakira, la amistad dura más

A pesar de los obstáculos en su vida sentimental, Shakira dijo sentirse agradecida por el amor brindado de sus fans, sus hijos y sus amigos verdaderos, quienes han sido un apoyo en momentos difíciles.

"Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura del amor y creo que eso es cierto. Dura más, al menos según mi experiencia. Mi relación (duró) 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad", resaltó.

Sobre su papel como madre, Shakira habló de los desafíos que enfrentó tras su separación de Piqué, especialmente en la crianza de sus hijos Milan y Sasha.

"Mira, no voy a mentirte: siempre soñé con tener una familia de cuatro", reveló. "Y durante un tiempo (tras la separación) me sentí como una mesa de tres patas. Me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir".

Para la artista, criar niños leales y hombres honrados es su objetivo personal en la actualidad. "Hablamos mucho. Mantenemos un diálogo constante. Escucho sus opiniones y viceversa. Lo solucionamos", finalizó.

