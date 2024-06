"Mi familia está feliz": bailarín y coreógrafo peruano brilló en la inauguración de la Copa América 2024

La inauguración de la Copa América 2024 se llevó a cabo el jueves, 20 de junio, y tuvo como artista principal a Feid. Sin embargo, antes de que saliera el intérprete colombiano con su equipo lleno de banderolas para cantar Luna, hubo un elenco de bailarines integrado por el coreógrafo y bailarín peruano Abel Ruiz de Castilla.

Tras pasar su infancia en Pueblo Libre, contó que se inclinó por su amor por el baile desde muy pequeño. "Soy un chico de familia, me encantó el arte desde chico. Ellos siempre me apoyaron, me encantaba hacer shows para ellos. Mi familia sigue viviendo allí", mencionó. ¿Cómo inició esta conexión? "Desde que vi un video de Michael Jackson que mi mamá puso en mi cumpleaños número 10", recordó.

Abel Ruiz no imaginó que su arte lo llevaría lejos y ahora representó al país en la ceremonia inaugural de la Copa América 2024. "Es uno de los escenarios en el que más me emociona estar. Siento los nervios hasta ahora, pero estoy seguro de lo que vamos a hacer", dijo en entrevista con Latina antes de su presentación.

"(Mis familiares) están súper felices, no solamente por la Copa América sino por todos los logros que he podido tener antes. [...] A veces, cuando uno mira para atrás, no se da cuenta de lo que está haciendo", comentó el bailarín peruano. Además, se animó a enviar un mensaje a los jóvenes que buscar abrirse camino en esta industria: "Tiempo al tiempo, todo va a estar bien, no se rindan; esas tres cosas son importantes. Confía en el proceso".

Así fue la presentación del bailarín peruano Abel Ruiz de Castilla en la Copa América 2024. | Fuente: @abelrdc

Abel Ruiz, el bailarín peruano que trabajó con Bad Bunny y Shakira

El año pasado, Abel Ruiz contó que su gran oportunidad fue cuando lo llamaron para formar parte del elenco de bailarines de Bad Bunny. "A raíz de eso, salieron más oportunidades", agregó. También estuvo en el escenario con Don Omar cuando regresó a la tarima en Premios Lo Nuestro.

"Eso me motivó mucho, me dije 'Wow, lo que estoy haciendo está funcionando', así que no voy a parar", comentó. A pesar de que ha estado laborando de la mano con grandes artistas como Shakira, Ivy Queen, Olga Tañón, Anitta, Nicki Nicole, Wisin y Yandel; sigue sintiendo nervios como si fuera la primera vez.

"El golpe de energía es brutal, siempre estoy tranquilo, relajado, pero estar nervioso es normal. Respiro mucho, estiro bien ya que no queremos lesionarnos porque somos bailarines. Me mentalizo bailando en el escenario y ya, después de eso no hay mucho que pensar porque cuando estamos ahí, lo disfrutas".

Así fue la inauguración de la Copa América 2024 con Feid

Feid cantó su tema Luna en la inauguración de Copa América 2024. El colombiano arrasó con su espectáculo entrando con un elenco que lo acompañó con banderolas y tambores. Los asistentes pudieron disfrutar de la presentación de una de las figuras más destacadas de la música latina actual. No obstante, fallas técnicas en la transmisión del show fue reportado por diversos usuarios en redes sociales.

Días antes, había sido confirmado como el acto de apertura. El nominado nueve veces al Latin Grammy hizo vibrar a todos los presentes en el partido inaugural del torneo continental entre Argentina y Canadá.

En el duelo, que se llevó a cabo en Atlanta, se enfrentaron los actuales campeones de América y del mundo, dirigidos por Lionel Scaloni. Entre las estrellas albicelestes, se encuentran figuras del fútbol mundial como Lionel Messi, 'Dibu' Martínez y Julián Álvarez. Ellos se vieron frente a frente contra la selección canadiense, dirigida por Jesse Marsch, que cuenta con Alphonso Davies, Jonathan David y Stephen Eustáquio, entre otros.

