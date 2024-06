Shakira y su desencanto por los hombres: "Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme"

La separación entre Shakira y Gerard Piqué ha tenido un fuerte impacto en la vida de la cantante colombiana. Después de 12 años de relación y dos hijos en común, la pareja anunció su ruptura en junio de 2022, tras una supuesta infidelidad del exfutbolista español con Clara Chía.

Han pasado dos años de aquel episodio y la artista parece no tener interés en darse una nueva oportunidad en el amor. "No estoy pensando en una relación ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?", se cuestionó la artista en una reciente entrevista para la revista Rolling Stone.

Shakira aceptó que quedó muy herida y decepcionada tras el fin de su romance con Piqué; hace poco dijo que la monogamia es una utopía y ahora no tiene reparos en expresar su decepción por los hombres.

"¿Qué quieres que te diga? Me gustan los hombres. Aunque ese es el problema, con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme", sostuvo.

Lo cierto es que la intérprete de Waka Waka ha puesto como prioridad el bienestar de su familia y su carrera.

"Estamos en una sociedad acostumbrada a ver a las mujeres enfrentarse al dolor de forma sumisa, y creo que eso ha cambiado”, agregó Shakira.

Shakira: "Nadie le dice a una loba cómo lamerse las heridas"

Shakira encontró en la música una vía para canalizar su dolor. Una de esos escapes fue el Music Session 53 con Bizarrap, canción que dejó más claro su sentir, aludiendo directamente a Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

La colombiana describió su colaboración con Bizarrap como una experiencia liberadora. Sin embargo, admitió que generó mucha controversia, incluyendo desacuerdos con su exmánager.

"No saben el alivio que sentí... Y también recuerdo a mi mánager de entonces diciéndome: 'Por favor, cambia la letra'", comentó la artista.

A pesar de las advertencias sobre los riesgos que significaba la publicación de la canción, Shakira no dio su brazo a torcer: "Por supuesto, (mi exmánager) solo intentaba calcular las posibles contingencias y riesgos, pero le dije: 'Soy una artista, soy una mujer y soy una loba herida. Y nadie debería decirme cómo lamerme las heridas'", declaró.

Shakira alista gira mundial

Más allá de los problemas que pudo tener, Shakira afirma sentirse orgullosa del éxito de Music Session 53. La canción no solo rompió récords en plataformas digitales y encabezó listas globales, sino que también se convirtió en un himno para muchas mujeres que encontraron consuelo en sus letras.

Por lo pronto, la cantante se prepara para su próxima gira mundial, Las mujeres no lloran tour. Este espectáculo musical, que promete ser la más grande de su carrera, comenzará en noviembre en los Estados Unidos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis