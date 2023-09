Shakira incursiona en el género regional mexicano con el estreno de 'El Jefe' [VIDEO]

Luego de hacer historia con su última presentación en los Video Music Awards, Shakira acaba de lanzar su nueva canción titulada El Jefe, en colaboración con el grupo Fuerza Regida. Lo que sorprende aún más a sus seguidores es que esta es la primera vez que la cantante colombiana se aventura en el género regional mexicano.

El video musical del tema demuestra la versatilidad de la barranquillera como artista. A lo largo de su carrera, la cantante ha explorado diversos estilos musicales, desde la balada hasta el reguetón y el pop; esta vez se adentra en los corridos mexicanos.

En el audiovisual, la expareja de Gerard Piqué lució varios atuendos, incluyendo chaquetas de cuero y botas de estilo tejano.

Del movimiento de caderas a los galopes

Además de su incursión en un nuevo género musical, Shakira aprovechó la oportunidad para demostrar sus habilidades en el baile. Y es que los corridos suelen estar acompañados por movimientos enérgicos que imitan un galope.

El mensaje de El Jefe aborda la desigualdad que a menudo existe entre los trabajadores y sus superiores.

A través de diversas escenas, el video muestra las dificultades que enfrentan los empleados en su vida diaria, desde viajar incómodamente en transporte público hasta soportar largas y agotadoras jornadas laborales. Al mismo tiempo, se presenta a los jefes disfrutando de su riqueza sin tener que trabajar tan arduamente como sus subalternos.

Antes de su lanzamiento, El Jefe había generado una serie de hipótesis en redes sociales. Algunos pensaron que sería una crítica social, mientras que otros especularon que podría contener indirectas hacia su relación con el exfutbolista español.

La letra de El Jefe

Siete y trenta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mier...

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mier... que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de p..., yeah

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mier... que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

Te tienen de recluta

El muy hijo de p...

El muy hijo de p...