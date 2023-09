Subastan grabaciones de The Beatles con otros artistas y entrevista de John Lennon a Yoko Ono

The Beatles es una de las bandas referentes más importantes de la industria de la música. El grupo británico, fundado en Liverpool, y conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continúa siendo noticia por sus icónicas canciones y las grabaciones que realizaron en su época gloriosa cuando aún no sabían de su importancia mundial.

Ahora, la casa de subastas Gotta Have Rock & Roll ha puesto a la venta seis cintas que contienen grabaciones inéditas de The Beatles y que fueron parte de la colección de Derek Taylor, conocido periodista musical y jefe de prensa de la banda en sus inicios.

El primer cassette tiene los ensayos de The Beatles en Kenwood, en el Reino Unido, donde la banda grabó su octavo álbum titulado 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band' y el cual tiene una duración de 56 minutos donde, además, se escucha otra versión de ‘Dear Prudence’ con improvisaciones de bajo y poema a cargo del fallecido John Lennon, a quien se le escucha quejarse del clima junto a Paul MacCartney.

Asimismo, se venderá una segunda y tercera cinta titulada ‘George Harrison con la Bonzo Dog Doo-Dah Band y Jimmy Page’ donde se escuchan grabaciones el fallecido guitarrista de The Beatles junto a varios de artistas de la élite musical donde destacan: Thames Valley, Jimmy Page, Jon Lord, Joe Brown, Sam Brown y Alvin Lee, quienes suenan en 31 temas.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr conforman la icónica banda The Beatles. | Fuente: Instagram (thebeatles)

Cintas contienen entrevistas de John Lennon y Yoko Ono

Una cuarta cinta presenta una entrevista íntima que le hace John Lennon a su esposa Yoko Ono y donde se escucha al recordado vocalista de The Beatles hablarle de las razones que la llevaron a casarse con él compartiendo momentos íntimos de la pareja.

La siguiente grabación tiene de protagonista a la misma Yoko Ono, quien profundiza sobre los pensamientos hacia Lennon y la amistad que mantuvo su esposo con George Harrison, desde su propia perspectiva.

Finalmente, la sexta cinta emite ‘One From The Nursey’, un álbum inédito que grabó John Lennon en colaboración con Kyoko Cox, hija de Yoko Ono. Este álbum contiene cuatro temas acústicos interpretados por ambos y grabados en diciembre de 1969, cuatro meses antes de que The Beatles confirma su separación.

Es importante precisar que las seis cintas serán vendidas en la casa de subastas este 22 y 23 de setiembre, fecha en la que se espera que las seis grabaciones alcancen el valor entre 300 mil y 500 mil dólares.