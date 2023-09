La cantante brasileña Anitta brilló en los MTV VMAs 2023 en tres ocasiones. Primero, subió al escenario para interpretar su éxito Used to be. Luego, recibió el premio a Mejor Video Latino por Funk rave. Finalmente, se unió a la banda coreana Tomorrow X Together para una emocionante interpretación de Back for more.Fuente: AFP