Shakira: "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en UCI"

Shakira continúa acaparando las portadas de los medios de entretenimiento y no solo por el gran éxito que está teniendo en su carrera artística, también por su separación con Gerard Piqué y cómo dejó todo atrás para comenzar una nueva vida en Estados Unidos junto a sus hijos.

Ahora, la colombiana encabeza la lista de “Los 50 más bellos” de 2023 de la revista People en Español y, para agradecer este reconocimiento, ofreció una entrevista exclusiva donde contó cómo sus padres fueron los pilares para mantenerse firme.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación (con Gerard Piqué) y estando allí en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en UCI”, recordó Shakira quien pensó que “no sobreviviría a tanto”.

“Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado la COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías... todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”, recordó la colombiana.

Shakira reveló que su madre siempre estuvo acompañando a su padre en los peores momentos y espera que sus hijos sepan que ese es el significado de familia: “Ese sueño que no lo pude cumplir (de familia), pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos, de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

Shakira pide privacidad para sus hijos

En abril de este año y luego de mudarse a Miami, Shakira lanzó un comunicado dirigido a los paparazzi, en el que pide privacidad por el bienestar de hijos Milán y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. Ella mencionó que la situación ya había sido recurrente cuando la familia vivía en Barcelona.

"En este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona", comenzó su comunicado.

Shakira explicó que ahora que sus hijos "inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación" en nombre de ellos apelando al respeto a su derecho a la intimidad.

"Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings", escribió.

Finalizó el mensaje haciendo la petición no solo como artistas sino “como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece”.