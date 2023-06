Shakira confesó haber pedido que un avión aterrice en Barcelona "solo para darle un beso a Piqué"

Shakira dio detalles de su relación con Gerard Piqué a los jueces de Esplugues de Llobrega, en España. De acuerdo con una declaración judicial obtenida por El País sobre el proceso en su contra por el supuesto delito de fraude por 14,5 millones de euros al fisco español entre el 2012 y 2014, la cantante de Waka-Waka relató la vida amorosa que tuvo con el exfutbolista asegurando que desde el 2015 no tenía una residencia segura.

Shakira afirmó que solo iba a España para ver a su entonces pareja Gerard Piqué pero que no tenía una residencia fiscal en dicho lugar por no ser un centro de industria discográfica para sus éxitos.

“No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional porque no cuento con lo mejor en la producción artística que está en Estados Unidos”, señaló la artista de Barranquilla.

Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación en junio del 2022. Juntos tuvieron dos hijos: Milan y Sasha. | Fuente: Instagram (3gerardpique)

En ese sentido, contó que eligió no ir a Bahamas para evitar encontrarse con su ex y generar problemas en su relación con Gerard Piqué.

“Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard (...) Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, sostuvo la intérprete de Ciego, Sorda y Muda, Loca, Rabiosa, entre otros éxitos.

Shakira reveló acto romántico por Gerard Piqué

Por otro lado, Shakira profundizó sobre las razones que hacían que aterrice en el país español, situaciones que incluían un hecho “romántico” en la vida de la cantante latina con el deportista.

“Estaba encantada con él (Gerard Piqué). Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, manifestó al juzgado.

Finalmente, la también empresaria explicó que fue la poca estabilidad en su relación con Piqué por lo que no aseguraba su residencia en España.

“¿Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna? Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”, añadió.