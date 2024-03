“Últimamente todo es playback”: Shakira recibe críticas tras su concierto en Times Square

El último martes, Shakira captó la atención del mundo en Times Square al presentar su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran, ante una multitud de más de 40 mil personas en un concierto gratuito. Aunque el evento recibió elogios, también provocó duras críticas de aquellos que cuestionaron si lo que presenciaron en Nueva York fue una actuación en vivo o un playback.



La presentación, que duró casi 16 minutos, comenzó con una impactante imagen de una loba simulando la rotura de un gran ventanal y aullando. Esta imagen se proyectó en una de las pantallas gigantes más grandes y estratégicamente ubicadas en una de las esquinas más emblemáticas del mundo. Luego, resonó su gran éxito Hips Don't Lie.



"Esto es increíble. Totalmente loco. Es emocionante estar aquí, en Times Square. Verlos otra vez, cantar para ustedes... nada se compara con esto", comentó Shakira. "Muchas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran", añadió.



La artista, de 47 años, quien sonreía y lanzaba besos al público, interpretó también Te felicito, TQG, Cómo dónde y cuándo, Puntería y su Bzrp Music Session, Vol. 53, dedicada a Gerard Piqué, su exesposo, y se convirtió en otro de sus éxito. La letra de Las mujeres ya no lloran, título del disco y de su próxima gira, resonó durante el concierto.

¿Cómo reaccionaron las redes al concierto de Shakira en Times Square?

A pesar de que el público disfrutó del breve concierto de Shakira en Nueva York, surgieron cuestionamientos sobre si la presentación, donde la colombiana saltó, bailó y cantó ante más de 40 mil personas, había sido en vivo o no. Mientras algunos elogiaron en redes toda la puesta en escena, otros criticaron lo que describieron como un uso excesivo de playback.



En la plataforma X (anteriormente Twitter) se pueden leer comentarios como: "Otra presentación de Shakira usando playback", "Con esa voz y se pone a hacer playback y mal hecho. Me da rabia", "Cansadito de Shakira haciendo playback cuando canta bien en vivo", "Para eso le pagan millones de dólares, para que ni siquiera sea capaz de recordar sus propias tristes y mediocres letras".



Otras publicaciones señalan: "¿Qué pasa con Shakira que se entregó descaradamente al playback?", "La decadencia de Shakira es ridícula, de verdad. Ella decidió no volver a ser artista, no volver a cantar sin playback" y "Me encanta Shakira, pero últimamente todo es playback". Sin embargo, también hubo quienes señalaron que el show fue bueno y "los asistentes no pagaron" por el ingreso.

Cuestionar el talento vocal que tiene @shakira por hacer playback cuando no es necesario que cante en vivo, y después de demostrar por años lo que hace en un escenario es de lo más patético del mundo... Si me hablaras de otras a lo mejor te lo compro. — Amor de Hombre (@Amor_de_Hombre_) March 27, 2024

¿Qué pasa con Shaki que se entregó descaradamente al playback? So sad. #shakira — Juan Andrés (@juanandres1024) March 27, 2024

Otra presentación de Shakira usando playback. BOOOOOOOO https://t.co/pG4egKn6tS — Rolamski Knowles 𐚁 (@youcantgetnohig) March 27, 2024

@shakira doblando… no importa cuando leas este tweet… Para eso le pagan millones de dólares, para que ni siquiera sea capaz de recordar sus propias tristes y mediocres letras… #Shame — FabiAndRivas (@FabiAndresRivas) March 27, 2024

Shakira con esa voz y se pone a hacer playback y mal hecho. Me da es RABIA. https://t.co/n8RAw21nMQ — Antonio García Núñez (@Tonyyyhere) March 27, 2024

Cansadito de Shakira haciendo playback cuando canta bien en vivo. — tony (tired version) (@tonyaguirreche) March 27, 2024

la decadencia de shakira es ridícula de verdad, ella decidió no volver a ser artista, no volver a cantar sin playback, etc https://t.co/4EkHzyzgkI — joseluis (@spanishrudeboy) March 26, 2024

Me encanta Shakira pero últimamente TODO es playback.🫤 https://t.co/4GNVl5CUf2 — Cecy (@CeciliaMartt) March 27, 2024

Y queremos ver a la Ogra G llegando a las notas altas y haciendo los vocal inflections de Shakira en Cómo Dónde y Cuándo. O no puede? Hasta cantando TQG sufre un paro respiratoriopic.twitter.com/KxweMUwKrG https://t.co/H4hGLHZOA8 — CC (@vuelvestan) March 27, 2024

shakira lleva absolutamente toda su carrera haciendo playback. tampoco sé cuál es exactamente la sorpresa https://t.co/Zw55UVUyzu — C H A R L Y 🥑 (@charlyplanas) March 26, 2024

