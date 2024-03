Shakira alista "la gira de su vida" tras el lanzamiento de 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira marca el inicio de una nueva era con su último álbum Las mujeres ya no lloran, dejando atrás lo que ella misma describe como la etapa "más dura" de su vida. Ahora, abraza un nuevo capítulo lleno de romance, sensualidad, libertad y empoderamiento.



En una entrevista con EFE, la colombiana afirmó que se encuentra "muy bien", más segura de sí misma que nunca y liberada de las inseguridades y presiones sociales. Reveló que descubrió "una nueva fuerza" que desconocía, y de la que se ha "enamorado", tras afrontar públicamente una separación complicada, la enfermedad de su padre y otros desafíos personales.



"He bajado al infierno, he subido otra vez, he estado en el barro, me he limpiado el barro, me he sacudido el polvo y echado para adelante. Entonces ahora es como que uno tiene un cierto, una cierta libertad ¿no? Y un poderío también", indicó.

Shakira ha presentado su número álbum, 'Las mujeres ya no lloran'.Fuente: Instagram: @shakira

"Un álbum muy personal"

Vestida de negro y calzando zapatillas de tenis con plataforma, Shakira afirmó que "todo lo que está en el disco lo respaldo, son mis palabras, es mío". Esto abarca el inicio de Última, la canción que le escribe al exfutbolista español Gerard Piqué, comenzando con la frase "te agradezco".



Alcanzar ese punto es parte del poderío descubierto en el proceso, lo que también le ayudó a dejar de percibirse como una víctima. "Es un proceso en el que influyen de manera fundamental los afectos, la familia, los amigos, pero también la capacidad que tiene uno mismo de reconstruirse. Esta capacidad a veces se descubre a través del trabajo, de la productividad", explicó.



El resultado son las 16 canciones de Las mujeres ya no lloran, una crónica de desamor pero también de la soltería que ahora está disfrutando. "Es un álbum muy personal. Dejémoslo ahí", expresó. "Pero sí, me siento más libre en todo (...) Lo veo en muchas mujeres, no solamente de mi edad, sino en las mujeres en general. Creo que estamos llevando esta sociedad a lugares inesperados", agregó.

El nuevo material de Shakira es una crónica al desamor y a la soltería.Fuente: Instagram: @shakira

La gira de mi vida

La primera gira internacional de Shakira fue en 1995, cuando recorrió Latinoamérica con el Tour Pies Descalzos. Casi 30 años después, está preparando lo que describió como "la gira de mi vida". Aunque todavía está en etapa de planificación y negociaciones, la cantante confirmó que comenzará en 2024 y que anhela reencontrarse con su público.



"Por eso pienso que Las mujeres ya no lloran es la materialización de un proceso alquímico en el que se transforma el dolor y la rabia en creatividad, en productividad, en resistencia, en fuerza", indicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis