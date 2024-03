Shakira lanzó 'Las mujeres ya no lloran', su nuevo disco y una 'última' oportunidad para el desahogo

Shakira ha lanzado su nuevo álbum titulado Las mujeres ya no lloran, que representa un viaje a través del vasto paisaje del pop latinoamericano y sus diversos subgéneros. Este lanzamiento llega después de un período de desafíos y traiciones, que han marcado un regreso a la esencia personal y musical de la artista.



"A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno", dijo la cantante colombiana en un evento en el Hard Rock Hotel, a las afueras de Miami, en el que presentó su álbum, el duodécimo de su discografía, un "testamento a la resiliencia, el empoderamiento y la belleza de la fuerza femenina".



Con canciones que han batido récords mundiales y ocho nuevas incorporaciones, el álbum, el primero en siete años, está impregnado por la difícil separación de Shakira del padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, y su subsiguiente proceso de recuperación, que la artista ha descrito como "una conversación" con sus seguidores.

¿Quiénes colaboran son Shakira en Las mujeres ya no lloran?

Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, los productores Bizarrap y Tiësto, y las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha, acompañan a Shakira en 12 de las 16 canciones de Las mujeres ya no lloran.



Los géneros musicales que abarca el álbum van desde el reguetón, bachata, balada, EDM, electro y synth-pop, hasta corridos tumbados, sierreños, urbanos y trap. Sin embargo, en sus cuatro temas en solitario, Nassau, Tiempo sin verte, Dónde y cuándo y La última, la cantante colombiana regresa a su esencia musical de fusiones internacionales.

¿Qué canciones incluye Las mujeres ya no lloran de Shakira?

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo sin verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo dónde y cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan+Sasha

14.⁠ ⁠Copa vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Puntería (Versión vinilo)

¿Qué dice Shakira sobre Piqué en Las mujeres ya no lloran?

Las mujeres ya no lloran, el duodécimo álbum de su carrera, es descrito como "conceptual" por la propia Shakira, quien menciona que se fue desarrollando de manera orgánica. Este disco aborda las etapas que atraviesa un corazón roto, pero también destaca la importancia de la recuperación. Cabe destacar que no todas las canciones tratan sobre el desamor.



En Última, la cantante de 47 años concluye sus expresiones musicales sobre la ruptura de su relación con Piqué en 2022, según ella misma ha anunciado. La letra de la canción refleja el dolor de la pérdida y la incredulidad ante el final de algo que se percibía como auténtico.



"Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí", dijo Shakira minutos antes de dar por lanzada oficialmente esta producción, que ya recibió siete discos de platino por los temas publicados como adelantos a partir de 2022.

