Shakira sorprende al publicar en redes sociales una foto con su "exsuegra amada"

Shakira tuvo un sorpresivo reencuentro con su "exsuegra", Inés Pertiné, madre de su expareja Antonio de la Rúa. Aunque la relación entre la colombiana y el argentino concluyó en 2011, la artista dejó en claro que todavía mantiene una buena relación con la familia del abogado.

A diferencia de su mediática ruptura con el futbolista Gerard Piqué, la cual estuvo marcada por controversias y rumores de infidelidad; la relación de la intérprete de Waka Waka con De la Rúa se disolvió de manera más discreta y no alcanzó la misma notoriedad mediática.

Recientemente, la artista compartió en sus redes sociales la foto de su reunión con Inés Pertiné, acompañada de su amiga Gabriela Vaca, expareja del hermano de Antonio de la Rúa. En el comentario que acompaña la instantánea, Shakira escribió: "Con nuestra exsuegra amada".

Cabe destacar que la imagen contrasta con la tensa relación entre Shakira y la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, la cual se hizo pública a través de un video viral que mostró un momento incómodo en un evento deportivo, donde la madre del futbolista sostiene del rostro a la cantante, evidenciando un conflicto.

Shakira: "Hay muchas cosas que todavía quiero decir"

Luego del innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos, la cantante colombiana Shakira confesó sentirse en "una luna de miel" profesional, estar "muy enamorada" de su oficio y tener aún muchas cosas que decir a través de sus canciones.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, la intérprete de Ojos así -aunque no dio detalles específicos- reveló que hay temas que aún quiere expresar en su música. "Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento".

La composición se ha convertido en una "catarsis" para ella y una herramienta vital para superar momentos difíciles en su vida, como su separación del exfutbolista Gerard Piqué, después de once años de relación.

"Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", reconoció la cantante Barranquilla. "Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", manifestó.

Gerard Piqué revela cómo afrontó su separación de Shakira

En una entrevista con la radio catalana RAC1, Gerard Piqué reveló que, por su propia salud mental, optó por ignorar los comentarios de sus detractores, la prensa y los usuarios de redes sociales tras su separación con Shakira.

"Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada", explicó.

El exfutbolista también dedicó un mensaje a todos aquellos que hurgaron en su vida privada, argumentando que desconocen la realidad de lo sucedido.

"La gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío... muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales".

Finalmente dejó en claro que no daría su versión de los hechos relacionados con la madre de sus hijos. "Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré".

