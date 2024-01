Shakira y Karol G dan mensaje de superación personal y profesional de cara al 2024: ¿qué dijeron?

Shakira y Karol G dieron un mensaje de superación personal y profesional de cara al Año Nuevo 2024. Las intérpretes de la exitosa canción ‘TQG’ usaron sus redes sociales para difundir, cada una a su estilo, una publicación que habla de cómo enfrentaron el 2023 pudiendo lograr sus objetivos profesionales, pese a los obstáculos que se presentaron.

Por ejemplo, Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar un video recordando los momentos más importantes del 2023 donde incluye parte del videoclip con Bizarrap de la canción ‘Pa tipos como tú’. También sale parte del videoclip de ‘TQG’ donde colabora con Karol G en su álbum Mañana será bonito.

La colombiana hizo aparecer también una imagen del video de ‘Copa vacía’ donde colabora con Manuel Turizo. Asimismo, también sale parte del videoclip ‘El jefe’ junto al grupo regional mexicano Fuerza Rígida, así mismo publicó fotos y extractos de los Premios Grammy Latino, así como su presentación en los MTV Music Awards.

“Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de o que nos enseñaron a ser”, se escucha a Shakira en el video de su discurso en el momento en que fue homenajeada por la Revista Billboard como “Mujer del año”.

Por otro lado, por medio de su cuenta de X, Shakira mandó otro mensaje tras el recibimiento del Año Nuevo. “Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y luchar por lo que queremos”, expresó la artista colombiana.

Shakira y Karol G recibieron tres premios en los Grammy Latino 2023. | Fuente: Instagram

Karol G publicó “última fotico” del 2023 en Instagram

Karol G, por su parte, decidió dedicar un mensaje a sus fanáticos en Instagram con un carrusel de fotografías suyas incluyendo una instantánea de su hija, Daniela. “Última fotico de mi 2023, con una fotico de lo más lindo que me pasó este 2023, con mi estrén del 31", inició su post la popular 'Bichota'. Seguidamente, agradeció a sus seguidores.

"Para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa, donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te de eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas inmensamente feliz, un año 2024 inolvidable. Qué diosito me los bendiga a todos”, sostuvo.

La artista de 32 años también usó su cuenta de X para expresar sus nuevos desafíos personales para este año. "El 2024 me niego a estar en lugares donde me toque encogerme para poder encajar. Me niego a ser pequeño porque otros piensen pequeño, me niego a limitar mi visión por las limitaciones de otros", señaló.

"El 2024 voy a creer en mi como nunca, voy a sacar todo mi potencial, voy a ser quien siempre he querido y para lo que tanto he trabajado. Lo manifiesto desde ya con todo el que lea este twitt", agregó Karol G.

Shakira y Karol G ganaron premios en los Grammy Latino 2023

Tanto Shakira como Karol G fueron las artistas mujeres más premiadas en los Grammy Latino celebrados en Sevilla, España, el 2023. Las dos, junto con Natalia Lafourcade, recibieron tres premios cada, acompañadas de Bizarrap y Edgar Barrera, que también recibieron tres premios.

Karol G fue premiada gracias a su álbum Mañana será bonito. La colombiana ganó los galardones a ‘Álbum del Año’ y ‘Mejor Álbum Urbano’. De igual manera también recibió el premio a ‘Mejor difusión/interpretación urbana’ con su canción ‘TQG’, con Shakira, quien se llevó el premio a ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción pop’ con la famosa Sesión #53 junto a Bizarrap.

