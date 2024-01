Alejandro Sanz recuerda videoclip de 'Te lo agradezco, pero no' y Shakira responde: "Me encanta"

Alejandro Sanz y Shakira son dos de los cantantes más representativos de la música en español en todo el mundo. Ambos se juntaron para realizar icónicas canciones que no han pasado de moda con el pasar de los años como ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’. Precisamente, el videoclip de esta última canción cumple 17 años este jueves y la fecha no pasó desapercibida por el compositor español, quien dedicó unas palabras en sus redes sociales.

“Dicen que tras ‘La tortura’ viene la calma. En nuestro lenguaje es un ‘Te lo agradezco, pero no’. Hoy cumplimos 17 años, Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo aunque sea para decir que no”, escribió Alejandro Sanz en su cuenta oficial de Instagram junto a un extracto del videoclip de la canción lanzado el 11 de enero de 2007.

Esta publicación de Alejandro Sanz tuvo la reacción inesperada de su amiga Shakira, quien no dudó en comentar el post de su colega. “Me encanta esto”, respondió la artista colombiana, quien recibió, junto a Karol G, tres premios en los Grammy Latino 2023 celebrados en Sevilla, España en noviembre último.

Del mismo modo, Alejandro Sanz también usó su cuenta de X para difundir el aniversario del famoso videoclip que ya tiene más de 60 millones de vistas en YouTube publicado en la plataforma oficial del propio cantante. “Un ‘Te lo agradezco, pero no’ a tiempo, cambia cualquier destino. Hoy cumplimos 17 años y seguimos agradeciendo”, expresó el español.

Por otro lado, diversos usuarios también reaccionaron a la publicación de Alejandro Sanz compartida por Shakira en Instagram. “La química de ustedes dos debería ser estudiada”, “El mundo merece otro temazo de los dos”, “Ya podrían hacer otra canción ¿no?”, “¿Para cuándo otra colaboración?”, “La pareja artística más bonita del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

Shakira y Alejandro Sanz recordaron aniversario de videoclip ‘Te lo agradezco, pero no’. | Fuente: Youtube (Alejandro Sanz)

Un “Te lo agradezco, pero no” a tiempo, cambia cualquier destino. Hoy cumplimos 17 años y seguimos agradeciendo 🙏 @shakira #17AñosTeLoAgradezcoPeroNo pic.twitter.com/2BvjrYCD8L — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 11, 2024

Shakira y Alejandro Sanz grabaron ‘Te lo agradezco, pero no’ en 2006

‘Te lo agradezco, pero no’ es el segundo sencillo de Alejandro Sanz dentro de su álbum El tren de los momentos, lanzado en el primer semestre del 2007. La canción tuvo la segunda colaboración de Shakira. Ambos artistas ya habían hecho un dueto en el éxito ‘La Tortura’ del álbum Fijación oral Vo. 1 de Shakira.

Cabe mencionar que el video de ‘Te lo agradezco, pero no’ inició a grabarse el 2006 en las calles de Nueva York y fue dirigido por el director español Jaume De Laiguana. El estreno del videoclip se hizo el 11 de enero de 2007.

La historia de la canción se basa en la continuación de ‘A la primera persona’, el primer sencillo de Alejandro Sanz de su álbum El tren de los momentos. La canción dura 4 minutos y 34 segundos y fue difundida por la discográfica Warner Music Latina.