Shakira y Rauw Alejandro son captados juntos de vacaciones en Puerto Rico

Después de lanzar su canción Te felicito, Shakira y Rauw Alejandro se han vuelto grandes amigos. A pesar de sus proyectos musicales, ambos han sido protagonistas de portadas de los medios porque la colombiana se separó de Gerard Piqué y el puertorriqueño ya no está con Rosalía.

Sin embargo, parece que eso los ha unido ya que han sido fotografiados compartiendo un gran momento en un río de Puerto Rico. De acuerdo con @RauwDailyEsp en Twitter, el intérprete de Punto 40 estuvo jugando con Milan y Sasha.

Las redes se inundaron fotos y videos de Shakira y Rauw Alejandro ya que Alanis González, otra usuaria de este red social, mostró más imágenes y aseguró que ambos fueron muy amables debido a que accedieron a tomarse fotos con sus fans antes de que se retiraran del lugar.

Las imágenes de los cantantes se publicaron tan solo unas horas antes de que la revista People adelantara que el artista puertorriqueño y Rosalía habrían roto su relación sentimental después de tres años y de semanas de muchos rumores de ruptura entre los fans de la artista catalana.

¿Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación?

Un año y tres meses después de que hicieron pública su relación, Rosalía y Rauw Alejandro habrían decidido tomar caminos separados, informó la revista People. Los rumores de una posible ruptura llevaban varias semanas circulando en redes sociales y ha sido este medio quien lo ha confirmado a través de sus fuentes.

"La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja, que anunció su compromiso en marzo del 2023. A un año y tres meses de hacer oficial su noviazgo Rosalía y Rauw revelaron en su video musical Beso que estaban camino al altar", indica la publicación.

Según las fuentes, a pesar del amor y el respeto que ambos se tienen el uno por el otro, su relación no llegó a buen puerto. Como parte de los planes que tenían a futuro, los cantantes ya habían comprado una casa juntos cerca de Barcelona e, incluso, tenían tatuados el nombre o las iniciales del otro (Rosalía tiene una doble R en la planta del pie y él se tatuó su nombre encima del ombligo).

Los rumores de su romance surgieron después de que la popular Motomami compartiera fotos sobre una moto junto con el puertorriqueño a finales del 2020. La pareja mantuvo su relación muy privada durante los primeros meses.

El 14 de febrero del 2022, Rauw Alejandro hizo público su amor por Rosalía, llamándola el "amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido". En Instagram, el cantante dijo sobre la española: "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa".

Por el momento, solo quedar esperar a que ellos se pronuncien al respecto, ya que hasta el momento, todavía se siguen en sus redes sociales y no han dejado ninguna pista de esta ruptura que confirma People.