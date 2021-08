"Sin senos no hay paraíso": ¿Cuál es el nombre verdadero de Carmen Villalobos? | Fuente: Instagram

Carmen Villalobos está a punto de cumplir 20 años de carrera artística y es bastante conocida en el mundo de la actuación. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que Carmen no es su primer nombre.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” reveló que en realidad se llama Yorley. Si bien nunca se lo quitó, hubo muchos quienes la criticaron por no presentarse como es verdaderamente, por ese motivo, la actriz se defendió.

"Jamás me lo he quitado, la gente cree que es como 'se cambió el nombre', pero cero. De hecho, los que me conocen me dicen Yorly de cariño", comentó Carmen Villalobos para el canal RCN.

¿Cuál es el nombre verdadero de Carmen Villalobos?

La razón por la que la actriz colombiana no utiliza Yorley es porque un director le pidió un nombre más comercial: "Resulta que cuando arranqué a actuar era muy complicado sobre todo para la gente pronunciarlo. Hasta que un día un director me dijo: '¿Tú no tienes otro nombre? Y yo: 'Sí, claro, Carmen'”, comentó.

“Yo soy Yorley del Carmen, hice como votación entre el elenco y la gente como 'Carmen Villalobos es perfecto, suena divino, no hay otra Carmen'. Y yo como: ¡'Qué raro! Así se llama mi abuela'. Y amo Carmen Villalobos, pero amo Yorley y pues mi familia me dice Yorly", sostuvo.

El personaje que marcó su carrera

En el 2008, “Sin senos no hay paraíso” revolucionó la televisión colombiana y Catalina fue el personaje que la acompañó durante mucho tiempo. Con solo 25 años, ese fue el primer protagónico que la catapultó al éxito.

“Es un papel que marcó un antes y un después en Carmen Villalobos, en mí. Comencé a hacerlo en el 2008 y terminó en el 2019. Pasaron ocho años para interpretar este personaje que la gente ama y amo tanto”, agregó la actriz.

La novela “Sin senos no hay paraíso” le abrió las puertas al mundo internacional. Fue tan grande el éxito que firmó un contrato exclusivo con Telemundo. Actualmente está trabajando en las grabaciones del remake de “Café con aroma de mujer” donde será la antagonista y buscará -de alguna u otra manera- quitarse el papel de niña buena.

