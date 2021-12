Tom Holland afirmó que está considerando dejar la actuación. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Cindy Ord

A sus 25 años, Tom Holland parece haber tenido suficiente con la actuación. El actor se encuentra en plena promoción de "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega del súperheroe arácnido de Marvel, y señaló que preferiría dedicarse a "otras cosas".

De acuerdo con el intérprete, le gustaría volver a sus raíces en el baile, como cuando dio vida a Billy Elliot en el musical de teatro de título homónimo que realizó en 2008, en el West End Theatre, cuando tenía apenas 12 años.

"Ni siquiera sé si quiero ser actor", señaló Holland a Sky News. "Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría ir y hacer otras cosas. Sinceramente, estoy como... teniendo una crisis a la mediana edad", añadió.

"A los 25, estoy teniendo una crisis anterior a la mediana edad", sentenció.

Recientemente, Tom Holland reveló que se meterá en la piel de Fred Astaire en una película biográfica. Un rol que marca un giro en la trayectoria del joven actor, quien saltó a la fama por dar vida a Spider-Man en la nueva trilogía de Marvel.

Tom Holland sobre "Spider-Man 3": "No tienen idea de lo que se viene"

El pasado 23 de agosto, el tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home” fue visto por millones de fanáticos. Tom Holland estuvo desconectado unas horas, mientras viajaba en avión, pero se topó con una locura cuando entró a ver lo que sucedía en sus redes sociales.

En un video compartido desde sus historias de Instagram, la estrella de Marvel confesó que él mismo no había difundido el adelanto en sus perfiles oficiales, sino que su hermano Harry se encargó de la tarea.

Por otro lado, aprovechó en advertir que más cosas se vienen para la historia de Spider-Man en la pantalla grande.

“Estoy en el aeropuerto, así que realmente yo no publiqué el tráiler. Lo hizo mi hermano Harry, no he tenido la chance de ver las reacciones y lo emocionados que están. Acabo de aterrizar, prendí mi teléfono y enloqueció, el amor y apoyo que muestran hacia esta película es tan emocionante. Honestamente es la punta del iceberg, no tienen idea de lo que se viene”, comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.