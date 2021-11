Tom Holland y Zendaya fueron captados besándose por los paparazzis. | Fuente: AFP

Rumores sobre una relación sentimental circulan en torno a Tom Holland y Zendaya, la dupla de intérpretes que se conocieron en el set de la última saga de Spider-Man. Y aunque ellos no han confirmado nada, en julio pasado fueron captados besándose dentro de un auto.

Sobre este tema se refirió el protagonista de "Spider-Man: No Way Home" durante una entrevista con la revista GQ, en la que mostró su malestar ante la invasión de su privacidad y la de su compañera de reparto por parte de la prensa y sus paparazzis.

"Una de las desventajas de la fama es que tu intimidad ya no está realmente bajo tu control, y un momento que piensas que se va a quedar entre dos personas que se quieren se está compartiendo con todo el mundo", dijo.

Tom Holland añadió que siempre ha sido "inflexible a la hora mantener" su vida privada, pues ofrece mucho de sí "con todo el mundo". Pero en esta ocasión en que fue visto en un instante romántico con Zendaya, sentenció: "Sentimos que nos habían robado nuestra intimidad".

Para el cumpleaños de Zendaya, Tom Holland le envió un saludo al estilo Spider-Man: "Mi MJ". | Fuente: Instagram / Tom Holland

"Es nuestra historia"

Consultado sobre una posible relación sentimental con Zendaya, Tom Holland no quiso ofrecer más detalles, pues argumentó que "no es algo sobre lo que pueda hablar sin ella". "La respeto demasiado. No es mi historia. Es nuestra historia", comentó.

"Y ya contaremos lo que sea cuando estemos preparados para hacerlo juntos", agregó.

Zendaya, por su parte, también compartió sus impresiones sobre este hecho con la revista. "Fue bastante extraño y raro y confuso e invasivo", admitió acerca de las fotografías en las que aparece besando a su colega de la nueva saga de Spider-Man.

"El sentimiento que compartimos es que cuando quieres a alguien, cuando alguien te importa, desearías que algunos momentos o cosas fueran solo para los dos... Creo que querer a alguien es sagrado y especial, algo con lo que lidiar y atravesar y experimentar y disfrutar con la otra persona", precisó.

Como se recuerda, Tom Holland y Zendaya han rodado juntos tres películas del Universo Cinematográfico Marvel: "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Far From Home" y "Spider-Man: No Way Home".







