Exasistente de Stan Lee prepara documental sobre abusos que habría sufrido el genio de Marvel en sus últimos años

Un proyecto en Kickstarter busca exponer la explotación que habría sufrido la leyenda de Marvel en sus últimos años de vida. "Esto no es especulación, todo está en cámara", afirma su creador.

Stan Lee, la mente brillante detrás de Spider-Man, los X-Men y los Avengers, pasó sus últimos años rodeado de controversia y disputas legales sobre su tutela y bienestar. Ahora, un nuevo documental busca exponer la explotación y el abuso que habría sufrido la leyenda de Marvel en sus últimos días.

El ilustrador Jon Bolerjack, exasistente y amigo cercano de Lee, lanzó este martes una campaña en Kickstarter para financiar Stan Lee: The Final Chapter, una película que, según promete, mostrará pruebas irrefutables de la manipulación y el maltrato que padeció el icónico creador de cómics.

"Yo era su asistente, su confidente, pero sobre todo, su amigo", explica Bolerjack en un video. "Viajé por el mundo con él y fui testigo de los momentos más emocionantes de su carrera, pero también de los más desgarradores".

Stan Lee, atrapado en un círculo de abuso

En el adelanto del documental, Bolerjack afirma que Stan Lee pasó "sus últimos años soportando maltrato, manipulación y traición a manos de unas pocas personas muy malas". Las imágenes muestran a un Lee frágil, agotado, obligado a asistir a convenciones para firmar autógrafos y tomarse fotos con los fanáticos, a pesar de su evidente deterioro físico.

"Esto no es una suposición, todo quedó registrado en video", advierte el creador del documental. Uno de los momentos más impactantes del adelanto muestra a Lee preguntando con preocupación: "¿Hay alguna manera de sacarnos de ese asunto de San Francisco? ¿Qué crees que vamos a hacer?" La respuesta que recibe es un frío "no".

"En ese momento, no tenía el poder para detenerlo, pero tenía una cámara y grabé todo", asegura Bolerjack. Del mismo modo, advierte: "Esto no es especulación, todo está en cámara".

Las primeras reacciones al documental

El documental también cuenta con testimonios de figuras influyentes del mundo del cómic, como Rob Liefeld (Deadpool) y el exeditor de cómics de Marvel Roy Thomas, quienes reaccionaron con asombro al material presentado.

"Sabía algo, pero no todo. Hubo partes que me dejaron sin palabras. No tenía idea de hasta qué punto lo habían explotado, y ese es un mensaje que la gente necesita escuchar", comentó Mark Waid, escritor de Flash y Capitán América.

Por su parte, el ilustrador Tyler Kirkham (Predator) expresó su conmoción: "Ver a Stan en esas condiciones y cómo se aprovecharon de él fue devastador. Este documental muestra lo que los fanáticos nunca llegamos a ver".

El creador de cómics Ben Bishop (Teenage Mutant Ninja Turtles) añadió: "Es importante que la gente entienda que ni siquiera el hombre más exitoso del cómic estaba protegido de la explotación".

¿Quiénes estuvieron detrás del abuso?

El documental no menciona nombres directamente, pero el adelanto incluye imágenes del representante de Lee, Max Anderson, quien ya había sido señalado en una investigación de The Hollywood Reporter en 2018 por abuso de ancianos.

En la descripción del proyecto en Kickstarter, Bolerjack deja claro que este documental "expondrá a quienes le hicieron daño", aunque advierte que "sacar a la luz la verdad nunca está exento de riesgos".

¿Quién fue Stan Lee?

Stan Lee fue un visionario que revolucionó el mundo del cómic con personajes que trascendieron generaciones. Nacido en 1922, comenzó su carrera en los años 40, pero fue en la década de 1960 cuando, junto a artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó un universo de superhéroes más humanos y complejos.

Su liderazgo llevó a Marvel Comics a convertirse en un fenómeno global, y su carisma lo convirtió en el rostro de la compañía, con inolvidables cameos en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Falleció en 2018 a los 95 años, dejando un legado enorme en la cultura pop.

