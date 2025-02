"Anthony Mackie es genial": revisa las primeras críticas a 'Capitán América: un nuevo mundo'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Capitán América: un nuevo mundo ya recibió las primeras críticas antes de su estreno en los cines peruanos este jueves 13 de febrero. La película protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson, el sucesor de Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América, fue vista por varios críticos y medios internacionales que ya dieron a conocer su apreciación sobre el primer filme de Marvel para este 2025.

Para Jazz Tangcay, editora de Variety, Anthony Mackie brilló con su papel de Capitán América. “Hace lo que debe y es una película de acción y éxito de taquilla entretenida. Mackie es genial como Capitán América. Me encantó. Una gran entrada en el MCU. Felicitaciones a Laura Karpman por una gran banda sonora”, escribió la periodista en X (Ex Twitter).

En esa misma línea, Herb Scribner, reportero de entretenimiento del Washington Post, calificó el filme como "una explosión absoluta". “Se centra por completo en la historia. Cumplió con muchos requisitos para mí. Parecía una película del MCU en la que otros proyectos realmente importan de nuevo. Mucha cohesión”, señaló.

Del mismo modo, el escritor Chris Gallardo consideró que Anthony Mackie "se ganó con derecho el papel de Capitán América". "¡Lo da todo como Sam Wilson y su química con Danny Ramírez es genial! Harrison Ford como el presidente Ross/Hulk Rojo es encantador y la acción realmente es genial cuando sucede", explica.

Por otro lado, Joseph Deckelmeier, escritor de cine en Screen Rant, mencionó que Capitán América: un nuevo mundo fue "bastante bueno". "Me preocupaba que la película pareciera una Frankenstein, pero fue bastante fluida. No puedo esperar a ver a Anthony Mackie juntar a los Nuevos Vengadores. Esta es una gran continuación de'The Falcon & Winter Soldier ​​y The Incredible Hulk”, comentó.

Anthony Mackie y Harrison Ford en el pre-estreno de Captain America: Brave New World. | Fuente: Instagram (officialcaptainamerica)

¿Qué más dijeron los críticos sobre Capitán América: un nuevo mundo?

No todos fueron elogios para Capitán América: un nuevo mundo. El reconocido crítico de cine Cris Parker resaltó que el largometraje "no alcanzó el nivel emocional o narrativo que se esperaba". "Me encantó Mackie como Capitán América y aprecié el tono más serio, pero me pareció un poco vacía", acotó.

De igual manera, el crítico John Flickinger consideró que el filme de Marvel "es torpe, anticlimático y tan emocionante como una repetición". "El guion les da poco a los personajes para hacer, la acción parece como si solo estuviera marcando una casilla, ¿y Red Hulk? No te molestes en emocionarte. Como es la película número 35 del MCU, va demasiado sobre seguro", cuestionó.

Ben Kendrick, director editorial de ComicBook, señaló que para él "hay algunas cosas buenas y otras aceptables". "La pelicula ofrece un mensaje que vale la pena en un momento divisivo, es un regreso a la forma principal del MCU después de una serie de decepciones y es una de las primeras en hacer avanzar la historia del MCU después de Endgame", escribió.

Asimismo, el crítico Jeff Nelson mencionó que "no hay nada valiente" en el nuevo proyecto de Capitán América. "Es un thriller político plano con riesgos emocionales dispersos, puntos de trama reciclados y un camino hacia adelante que no engancha. Otro villano olvidable", sostuvo.

Sam Wilson se enfrentará a Hulk rojo en la nueva película de Capitán América. | Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Capitán América: Brave New World en Perú, USA, y el mundo?

Capitán América: brave new world, o Capitán América: un nuevo mundo, se estrenará en Latinoamérica y en los cines peruanos este jueves 13 de febrero. Del mismo modo, el filme llegará a las salas de Estados Unidos este viernes 14 de febrero, misma fecha de su estreno en varios países en Europa.

¿De qué trata Capitán América: brave new world?

Capitán América: brave new world será la cuarta película de la saga de Capitán América luego de Avengers: Endgame. El filme se basará en las misiones asignadas para Sam Wilson desde la Casa Blanca sin imaginar que un oscuro secreto involucraría un terrible complot internacional.

"Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam Wilson (Anthony Mackie), se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo.", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en el reparto de Capitán América: brave new world?

Anthony Mackie como Sam Wilson, el nuevo Capitán América.

como Sam Wilson, el nuevo Capitán América. Danny Ramirez como Joaquin Torres, el nuevo Falcon.

como Joaquin Torres, el nuevo Falcon. Shira Haas como Ruth Bat-Seraph, una ex Viuda negra.

como Ruth Bat-Seraph, una ex Viuda negra. Carl Lumbly como el veterano de guerra Isaiah Bradley.

como el veterano de guerra Isaiah Bradley. Xosha Roquemore como la agente Leila Taylor.

como la agente Leila Taylor. Jóhannes Haukur Jóhannesson como Copperhead.

como Copperhead. Giancarlo Esposito como el científico Seth Voelker

como el científico Seth Voelker Tim Blake Nelson como Samuel Sterns, el supervillano Líder.

como Samuel Sterns, el supervillano Líder. Harrison Ford como Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, el Hulk rojo.

Danny Ramirez, Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Anthony Mackie y Giancarlo Esposito. | Fuente: Marvel Pictures

¿Qué dijo Harrison Ford sobre su debut en Marvel?

Capitán América: un nuevo mundo será la primera película de Harrison Ford dentro del UCM. En julio del año pasado, el actor de 82 años estuvo presente en una ceremonia hecha por el propio estudio donde hicieron un repaso de su carrera incluida la cuarta entrega de Capitán América.

Del mismo modo, en una entrevista dada al portal GamesRadar+, Ford habló de su debut en las películas de superhéroes del cómic. "(Este personaje de Hulk) está basado en lo que ya había hecho antes y es una animación, así que parecía familiar", declaró.

Seguidamente, el recordado Han Solo de Star Wars se animó a bromear con este novedoso personaje. "Creo que mi mujer piensa que realmente luzco así todo el tiempo, así que no es para tanto", mencionó.

Ford, quien regreso a la saga de Indiana Jones el 2023, admitió en otra entrevista que, a pesar de disfrutar las grabaciones para Capitán América, tuvo otra motivación. "¿Qué hizo falta? Fue necesario que no me importara. Fue necesario ser un idiota por dinero, algo que he hecho antes", dijo el actor a Variety.

¿Qué películas y series debes para entender Capitán América: Brave New World?

Captain América: the first avenger (2011)

Captain América: the winter soldier (2014)

Captain América: civil war (2016)

Avengers: infinity war (2018)

Avengers: endgame (2019)

The falcon and the Winter soldier (2021)

Captain America: Brave New World se estrena en Estados Unidos este viernes 14 de febrero.Fuente: Marvel Pictures

