'Thunderbolts*': el explosivo tráiler en el Super Bowl 2025 revela al nuevo y aterrador villano [VIDEO]

No son súper, no son héroes, no se rinden. Cuatro meses después del lanzamiento de su primer adelanto, Thunderbolts* regresa con un tráiler que emoconó a los fans de Marvel. Durante el Super Bowl 2025, el estudio reveló un nuevo vistazo a la esperada película que reunirá a un equipo de antihéroes en una misión que pondrá a prueba sus habilidades.

Bajo la dirección de Jake Schreier y la producción de Kevin Feige, la cinta promete acción, humor y una dosis de oscuridad que la diferenciará de otras entregas del MCU. Florence Pugh regresa como Yelena Belova, asumiendo el liderazgo de este caótico escuadrón que, entre explosiones y peleas, tendrá que enfrentar una amenaza capaz de aniquilarlos.