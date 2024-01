Stephanie Cayo y Maxi Iglesias aumentan rumores de reconciliación

Después de que circularan fotos de Maxi Iglesias y Stephanie Cayo pasando juntos Año Nuevo, todo indicaría que disfrutaron de sus vacaciones en Cartagena, Colombia con sus amigos. A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana compartió una serie de fotos con sus amigas Fiorella Chirichigno y Michelle Zevallos.

Las amigas aparecen disfrutando de las paradisiacas playas colombianas, sin embargo, sus seguidores notaron detalles de que las tres fueron en pareja. Es así que en una imagen salen los protagonistas de Hasta que nos volvamos a encontrar abrazados y tomados de la mano.

Hasta el momento ni Maxi Iglesias ni Stephanie Cayo han revelado su situación sentimental.

Historia de amor de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias

Después de ocho años relación, Stephanie Cayo terminó su matrimonio con el empresario Chad Campbell. Tras el fin de su romance, continuó con su carrera en la actuación y recibió la noticia de que protagonizaría la película Hasta que nos volvamos a encontrar, cinta peruana de Netflix.

Bruno Ascenzo fue el encargado de dirigirla y también actuaría como cupido ya que él fue quien contactó a Maxi Iglesias para que sea el coprotagonista. El romance traspasó las pantallas porque en diciembre 2021, confirmaron que estaban enamorados. No obstante, cuatro meses después, abril de 2022, anunciaron su ruptura. "La historia de amor sigue en la película", dijo la actriz en ese entonces.



En medio de rumores sobre un posible romance con el actor turco Kerem Bürsin, que posteriormente él salió a negar a los medios, en febrero de 2023, Stephanie Cayo le dio una segunda oportunidad a Iglesias. "Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo. Te quiero”, comentó.

No obstante, al poco tiempo de haber retomado su relación, volvieron a terminar; pero no salieron a la luz las razones de su separación. Para ese entonces, medios internacionales compartieron imágenes del español besando a la presentadora de tv Eva Soriano en la puerta de una discoteca en Madrid justo antes de que la pareja anunciara su ruptura.

Si bien Maxi Iglesias desmintió este hecho de infidelidad, Soriano dijo sutilmente que no pasó a más por los malos comentarios que recibió en las redes. "Para ser honesta, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario", aseguró Stephanie Cayo al ver esas fotos.





Dime lo que quieres, lo último de Stephanie Cayo

El peruano Bruno Ascenzo continúa haciendo cine y esta vez, se une a su mejor amiga Stephanie Cayo, quien debuta como productora en la película Dime lo que quieres, adaptación de la cinta argentina Dos más dos.

Este film tiene como principales actores a la mencionada actriz y también a Angie Cepeda, Diego Torres, Manolo Cardona y Tony Dalton. La menor de las Cayo comentó sentirse feliz de tener un papel detrás de la pantalla y siente que era necesario una voz femenina en esta industria:

“Siento que a nivel creativo faltan más mujeres en la industria que le den lugar al cómo se siente y al para qué lo queremos hacer, pues estamos acostumbrados solo al cómo se ve. Dime lo que quieres por ejemplo, va más allá del amor y el sexo, habla de la intimidad, de la comunicación en la pareja, de las cosas que no se dicen”.