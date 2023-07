'Dime lo que quieres': mira el tráiler de la nueva película internacional de Bruno Ascenzo

ViX, el servicio de streaming en español, presentó el tráiler oficial de Dime lo que quieres (de verdad), su nueva comedia romántica protagonizada por Manolo Cardona, Stephanie Cayo, Angie Cepeda y Tony Dalton, que se estrenará el 27 de julio.

La película también cuenta con una aparición especial del cantante argentino nominado a dos premios Grammy, Diego Torres; además de Sofía Niño de Rivera, quien participó en Club de Cuervos y Sobreviví.

"Jugar con estos compañeros, amigos, personas talentosas que la vida me regaló, no tiene precio en esta vida. Esta película ha quedado preciosa (¿está mal que yo lo diga?) No lo sé, pero sé que lo digo por ellos, han hecho un trabajo extraordinario, profundo, sensible y divertido", dijo Stephanie Cayo en sus redes sociales.

"Gracias, compañeros, ya quiero que todo el mundo pueda disfrutar y sobre todo: abrir debate con esta película, poder cuestionarnos acerca de lo que es la verdadera intimidad, la complicidad, lo que es la amistad. Las cosas que no decimos y el cómo decimos lo que nos urge decir antes que sea muy tarde", expresó.

"Dime lo que quieres, de verdad, es una película para reírnos un poco de lo que nos hace ser humanos y profundizar con gustito. Gracias Manolo Cardona, Tony Dalton, y mi amor Angie Cepeda por este trabajo. Soy muy fan de lo que han hecho. Y a nuestro director y casi hermanito Bruno Ascenzo por creer en mí, en nosotros y subirse al viaje sin dudarlo, haciéndonos sentir con toda la libertad de probar y jugar y contar otra versión de esta historia", finalizó la actriz peruana.

¿De qué trata la película?

Dime lo que quieres (de verdad) es una adaptación de la película argentina Dos más Dos. La versión reimaginada de la película original es una comedia hilarante que sacude el matrimonio más aburrido y cuestiona los aspectos de la comunicación normal en una pareja.

Esta comedia es la historia de Diego y Emilia (Tony Dalton y Angie Cepeda), una pareja conservadora con 16 años de matrimonio a sus espaldas que han perdido su chispa.

Sus amigos de toda la vida - y pareja swinger - Betina y Tomás (Stephanie Cayo y Manolo Cardona) acuden a su rescate, introduciéndolos en el mundo de la pasión prohibida, cambiando todo lo que sabían sobre la intimidad real, las relaciones y el sexo.

La película es dirigida por Bruno Ascenzo, bajo la producción ejecutiva de Juancho Cardona, Manolo Cardona, Stephanie Cayo, Juan Pablo Galli, Juan Vera, Christian Faillace y Guido Rud.