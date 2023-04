Bruno Ascenzo y Adrián Bello oficializaron su relación sentimental en junio de 2020. | Fuente: Instagram / Bruno Ascenzo

Un aniversario más. El director y actor Bruno Ascenzo cumplió 10 años de relación sentimental con su pareja, Adrián Bello. Por eso, recurrió a sus redes sociales para enviarle un romántico mensaje al llegar a un momento consolidado en su romance, oficializado hace tres años.

Desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con 319 mil seguidores, quien dirigió "Hasta que nos volvamos a encontrar" (la primera película peruana de Netflix) compartió un carrete de fotografías en el que aparece junto a su pareja durante momentos en los que expresan su amor, ya sea de viaje o en veladas especiales.

"10 años. Una década de risas y llantos, esquivando obstáculos, abriendo caminos, inventando reglas. El mejor regalo para despertar todos los días con una sonrisa. Mi Bello amor. Gracias por querer -y seguir queriendo- caminar juntos. Por 50 más", escribió Bruno Ascenzo en la leyenda de su publicación.

Adrián Bello no se quedó atrás en esta celebración por su décimo aniversario. También desde su cuenta de Instagram, escribió un texto afectuoso: "Creo que escribo tantas canciones de amor porque por mucho tiempo pensé que no llegaría a experimentar algo verdadero. Una parte de mí se creyó el homofóbico, cuento que eso no me correspondía en esta vida".

Un compañero de vida

En septiembre del 2020, el músico Adrián Bello dedicó un mensaje romántico a su compañero de vida que había cumplido 36 años en ese entonces. En el post que compartió en sus redes sociales se puede ver que ambos se conocían desde niños y en las imágenes siguientes, salen los dos compartiendo varios momentos juntos.

“Quién se iba a imaginar que este payasito que se coló en una foto de mi hermano y mía, sin conocernos, allá por el año 96, iba a terminar convirtiéndose en mi casita 20 años después. Te quiero siempre compañero, feliz día y feliz vida”, se lee en la emotiva dedicatoria a Bruno Ascenzo.

Adrián Bello es un cantautor peruano y se ha perfilado como un artista que también canta por la comunidad LGTBIQ+. No es algo a propósito, sino que es intrínseco y propio de él al ser homosexual. “Van a haber muchas canciones orientadas a chicos que quiera o me hayan roto el corazón”, dijo el año pasado a RPP Noticias sobre sus futuros proyectos.

Como se recuerda, hace tres meses se supo que Bruno Ascenzo estaba inmerso en un nuevo proyecto para la gran pantalla. Esta vez, se unió a su mejor amiga Stephanie Cayo para cinta "Dime lo que quieres". Ella en el rol de productora de esta adaptación de la cinta argentina 'Dos más dos'.

