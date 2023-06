Stephanie Cayo sobre supuesta infidelidad de Maxi Iglesias: "Para ser honesta, me ha dolido"

El actor español Maxi Iglesias ha sido reservado con su vida amorosa, sin embargo, después de confirmar su relación con Stephanie Cayo, ambos han acaparado las portadas de todos los medios.

Sin embargo, su romance terminó tiempo después, pero no salió a la luz las razones de su separación. No obstante, medios internacionales compartieron imágenes del artista besando a la presentadora de tv, Eva Soriano, en la puerta de una discoteca en Madrid justo antes de que la pareja anunciara su ruptura.

Si bien Maxi Iglesias desmintió este hecho de infidelidad, Soriano dijo sutilmente que no pasó a más por los malos comentarios que recibió en las redes.

Tras este suceso, Stephanie Cayo respondió a las preguntas relacionadas a su relación con el actor español y sobre la supuesta infidelidad: “No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir tampoco, no tengo ningún comentario al respecto. Para ser honesta, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario ya, no quiero meter a nadie en problemas tampoco”, dijo a los medios en la premier de la película ‘Misión de rescate 2’.

Por otro lado, resaltó que no hablará más de su vida privada y que no quiere recordar el pasado: “Estoy bien, estoy pasando por un momento bonito, estoy contenta. Mi pasado ya pasó, estoy bien, tampoco tengo nada que comentar, son cosas muy privadas, el amor no se busca, te sorprende”.

Stephanie Cayo confirma su reconciliación con Maxi Iglesias

Una segunda oportunidad para el amor. La actriz Stephanie Cayo oficializó su reconciliación con el intérprete español Maxi Iglesias, y con quién compartió protagónico en la cinta de Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, y con quien había terminado su relación en junio pasado.

“Tú y yo… donde sea que vayamos siempre va a ser una buena idea porque nace desde las entrañas… para ser bien específica. Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida. Ya ven que te estoy esperando… Felices 32, cariño. Muy orgullosa de ti y de todo lo que te espera”, escribió en Instagram junto a una serie de fotografías en la que lucen juntos.

En sus stories, Stephanie Cayo escribió un mensaje más largo, dedicado a Maxi Iglesias. “A veces uno siente tanto que las palabras nunca son las ‘correctas’ en los momentos importantes y uno debe apelar a la música, los poemas y la magia de los recuerdos, que quedarán por (siempre). Hoy es uno importante. Cumples 32. Yo te conocí a mis 32 y la vida me cambió, me cambió la forma de mirarla, gracias a ti me quitó el frío, la coraza y las armas, gracias a ti”, comenzó con su mensaje.

Además, escribió que “me cambió la forma de sentir, gracias a ti”. “Hoy todo se siente más fuerte, más brillante… y hoy me siento más fuerte, más capaz, más inspirada. Gracias a ti. Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo. Te quiero”, finalizó su mensaje.