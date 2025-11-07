Sting canta en español junto con Juan Luis Guerra en la nueva versión de la bachata 'Estrellitas y duendes' [VIDEO]

El legendario músico dominicano Juan Luis Guerra sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva versión de su clásico Estrellitas y duendes, esta vez junto con Sting.

El tema, que llega acompañado de un video oficial disponible en todas las plataformas digitales, revive uno de los mayores éxitos del álbum Bachata Rosa (1990), con un sonido renovado y una fusión que celebra la unión entre dos íconos de la música internacional.

Según informó la oficina de prensa del cantante, esta colaboración marca un homenaje a los 35 años del lanzamiento original de la canción, en una versión que combina la esencia romántica de Guerra con la voz inconfundible y el estilo único del artista británico.

El intérprete sorprendió al público al cantar completamente en español, aportando una interpretación “profundamente emotiva” que respeta la esencia del tema original mientras incorpora su sello artístico.

Escucha la versión de 'Estrellitas y duendes' de Juan Luis Guerra y Sting

Sting considera "un honor" trabajar con Juan Luis Guerra

“Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso”, señaló Juan Luis Guerra en un comunicado. “Su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a Estrellitas y duendes. Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un regalo y un privilegio”, añadió el dominicano. Por su parte, el exlíder de The Police destacó su admiración por el autor de Ojalá que llueva café: “Su música tiene una elegancia y profundidad extraordinarias. Ser parte de esta nueva interpretación fue un verdadero honor”.

El video que acompaña el lanzamiento fue grabado en los Power Station Studios de Nueva York bajo la dirección de Guerra Films. La producción muestra una sesión íntima en la que ambos artistas comparten risas, miradas y complicidad, reflejando la conexión creativa que surgió durante la grabación.

Entre ambos suman más de cinco décadas de trayectoria y decenas de premios: Guerra acumula tres Grammy y 31 Latin Grammy, mientras que Sting ha obtenido 17 Grammy, un Golden Globe, un Emmy y múltiples nominaciones al Oscar.