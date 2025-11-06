‘Michael’, el esperado biopic sobre el “Rey del Pop” sorprende con su primer avance [VIDEO]

El legado de Michael Jackson vuelve a la gran pantalla. Lionsgate lanzó el primer avance oficial de Michael, la ambiciosa película biográfica dirigida por Antonio Fuqua, que promete ofrecer una mirada profunda a la vida y carrera del artista más icónico del pop mundial.

Un retrato íntimo y ambicioso

La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del propio cantante, mostrará el ascenso, los desafíos y la complejidad detrás de la figura del “Rey del Pop”. De acuerdo con la sinopsis oficial, Michael busca explorar “el viaje de una superestrella global hacia la inmortalidad artística”, con un enfoque en su faceta humana y el legado que marcó la historia de la música.

El teaser oficial de "Michael", la película biográfica de Michael Jackson

¿Cuál es el reparto de "Michael", la película biográfica de Michael Jackson?

El filme reúne a un elenco de alto perfil. Conoce de quiénes se trata:

Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y asesor de Jackson

Colman Domingo y Nia Long dan vida a sus padres, Joe y Katherine Jackson

Jessica Sula encarna a LaToya Jackson

Larenz Tate será Berry Gordy, fundador de Motown Records

Laura Harrier interpreta a Suzanne de Passe

Kat Graham asume el papel de Diana Ross

Liv Symone como Gladys Knight

Kevin Shinick como Dick Clark

KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray

Kendrick Sampson como Quincy Jones, productor que conoció a Michael cuando apenas tenía 12 años

¿Cuándo se estrena "Michael", la película biográfica de Michael Jackson?

A pesar de que el rodaje concluyó en mayo de 2024, la película pasó por regrabaciones y presentó un primer corte de larga duración. Esto llevó a los estudios a considerar, en algún momento, dividirla en dos partes.

El presupuesto de la producción se estima en 155 millones de dólares.

Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026, adelantando su estreno que inicialmente estaba previsto para octubre.

¿Quién es Jaafar Jackson, protagonista de "Michael"?

Jaafar Jackson, de 29 años, es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, y no es ajeno al mundo del entretenimiento. Desde los 12 años, mostró interés por la música y el baile, debutando en los escenarios en 2017.

Su sencillo Got Me Singing de 2019, parte de su álbum debut Famous; además de ser un tributo a su tío, la producción del artista destaca por su sorprendente parecido vocal con Michael Jackson.

El póster oficial de "Michael", la película biográfica de Michael Jackson

El primer póster oficial de la película biográfica de Michael Jackson fue revelado en redes sociales y muestra la carrera del cantante desde niño hasta consolidarse como uno de los mejores de la época.