Rosalía rompe el molde con ‘LUX’: sin trap ni reguetón, pero con una mezcla de idiomas y ritmos inesperados

Hay una intención por volver a sus raíces, desafiarse a sí misma y crear sin fórmulas ni la presión de lograr una canción viral. LUX, el nuevo disco de Rosalía, será lanzado este viernes 7 en plataformas digitales, pero asistimos a la exclusiva ‘listening party’ y escuchamos la obra intensa y desafiante que dejará a más de uno desconcertado.
La cita tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Barranco, que transformó una de sus salas en un espacio de escucha, envuelto en luces y claroscuros que invitaban a la contemplación. Para mantener el misterio, los asistentes fueron despojados de sus celulares antes de ingresar. Una vez dentro, tomaron asiento sobre sillas blancas que combinaban con las paredes de tela suspendidas del techo. En el centro, un proyector aguardaba paciente para mostrar el mensaje inicial de la cantante: “¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la oscuridad?”.