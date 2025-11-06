Rosalía rompe el molde con ‘LUX’: sin trap ni reguetón, pero con una mezcla de idiomas y ritmos inesperados

LUX estará disponible en plataformas digitales este viernes 7 de noviembre. | Fuente: Sony Music

LUX es una apuesta por la libertad creativa

Cuando los asistentes se retiraron de la sala del museo, sus rostros no podían ocultar el bello desconcierto que les había dejado LUX. Algunos se preguntaban qué era eso que acababan de escuchar; otros ya comentaban los temas que más los habían cautivado: La perla, Novia robot y la ya conocida Berghain.

En una entrevista con Apple Music, la cantante afirmó que “Motomami es minimalista y LUX maximalista”. Quienes adoraron los ritmos de aquel disco —con temas como Bizcochito o Saoko— podrían quedar desconcertados al no encontrar beats bailables.

En cambio encontrarán un sonido más orgánico con arreglos de cuerdas y ritmos experimentales como en Reliquia que cuenta con la producción de Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk.

LUX es libertad creativa, pero también algo más: Rosalía canta en hebreo, en chino mandarín, en catalán, en japonés, en francés y en otros idiomas que se entrelazan con sus letras en español.

Quizás más de uno no entienda del todo el concepto detrás, o simplemente se deje llevar por las baladas que ofrece. LUX es un disco que exige paciencia y, tal vez, varias escuchas para captar los matices de un aura que parece rezar para que el dolor desaparezca.

¿Cuándo se lanzará LUX?

El cuarto álbum de la cantante Rosalía será lanzado este viernes 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records.

La edición digital solo tiene 15 de los temas que fueron escuchados durante los listening parties. Los tres temas omitidos: "Focu 'Ranni", "Jeanne", and "Novia Robot" son exclusivos de la edición física.