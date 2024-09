Kendrick Lamar actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El domingo 9 de febrero de 2025 se llevará a cabo el Super Bowl LIX en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana. Para poner el toque musical en el show de medio tiempo, el encargado será el rapero Kendrick Lamar.

"La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Escogieron al indicado", dijo el cantante en un comunicado. Por otro lado, Seth Dudowsky, director de música de la NFL, destacó la trayectoria del artista:

"Pocos artistas han impactado la música y la cultura tan profundamente como Kendrick Lamar. Una y otra vez, Kendrick ha demostrado su habilidad única para crear momentos que resuenan, redefinen y sacuden los cimientos mismos del hip-hop". Asimismo, Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music, aseguran que el show que ofrecerá el rapero será inigualable:

"El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una celebración de la música que amamos y de los increíbles artistas que la crean, todo en el escenario más grande del mundo. Apple está emocionada de llevar este espectáculo, protagonizado por el absolutamente incomparable Kendrick Lamar".

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar es un rapero, compositor y productor estadounidense considerado uno de los artistas más influyentes y aclamados del hip-hop contemporáneo. Nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California, y comenzó a ganar reconocimiento a principios de los 2010s con mixtapes y álbumes que fusionan letras profundas, temas sociales y conciencia política.

Su primer gran éxito llegó con el álbum good kid, m.A.A.d city (2012), un relato autobiográfico sobre su juventud en Compton que fue aclamado por la crítica y el público. A lo largo de su carrera, Lamar ha abordado temas como la lucha racial, la identidad afroamericana, la pobreza y la espiritualidad en sus letras.

Algunos de sus álbumes más conocidos incluyen To Pimp a Butterfly (2015), disco cargado de referencias al jazz, el funk y la poesía spoken word, que explora la identidad afroamericana, la opresión y el empoderamiento; y DAMN (2017), que le valió un Premio Pulitzer, convirtiéndose en el primer álbum de rap en ganar este prestigioso galardón. Es un álbum introspectivo, donde explora temas de moralidad, fe y las complejidades del éxito.

Kendrick Lamar ha ganado múltiples premios Grammy y es conocido por su capacidad para mezclar lo personal con lo político, ofreciendo una perspectiva única y profunda sobre la sociedad estadounidense.

¿Quién se presentó en el último Super Bowl?

En febrero de este año, para el Super Bowl 2024, quien estuvo a cargo del Halftime Show fue Usher. Fue una presentación emotiva, en donde presentó un setlist corto, pero lleno de éxitos.

En la lista de 10 temas que presentó aparecieron clásicos como Caught Up / U Don't Have to Call, Love in This Club, If I Ain't Got You / My Boo, Confessions / Confessions Part II, Think of You, Burn, U Got It Bad, OMG, Turn Down for What.

Hay que tomar en cuenta que el cierre de su presentación estuvo acompañado por su clásico tema Yeah!, el cual lo ayudó a consolidarse a nivel internacional como uno de los referentes del hip hop y, sobre todo, del R&B.

Podcast recomendado Liberato Kani, Wihtner FaGo y Pawila, exponentes del rap andino y amazónico, conversaron con RPP Noticias para comentar sobre cómo revaloran nuestras lenguas indígenas a través del movimiento hip-hop. Leer más Informes del Bicentenario | podcast La cultura del rap en lenguas originarias