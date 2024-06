Al ritmo de Canserbero: así celebró Yeferson Soteldo la victoria de Venezuela [VIDEO]

Canserbero fue un influyente rapero y compositor venezolano, que en sus canciones abordaba temas como la vida, la muerte, la injusticia social y la crítica al sistema. Su música ha dejado un legado importante en la cultura del rap y el hip-hop en América Latina. Su estilo lírico y su capacidad para conectar con la audiencia a través de sus mensajes lo convirtieron en una figura respetada y admirada dentro y fuera del género.

Uno de sus más grandes admiradores es Yeferson Soteldo, delantero de la 'Vinotinto', quien, tras la victoria de su selección sobre México por la mínima diferencia, mostró su fanatismo por el intérprete. Junto con sus compañeros, el futbolista abandonó el SoFi Stadium de la ciudad de Inglewood con un parlante que tenía a todo volumen el tema Es Épico, que forma parte del álbum Muerte (2012).

Sus seguidores se emocionaron al escuchar a Canserbero y no solo lo felicitaron por ganar el partido, también por su "buen gusto musical": "Le ganó a México y después sale escuchando a Canserbero a todo volumen. Definitivamente, es cine", "Hace falta ser venezolano, para caminar con el pecho tan erguido, escuchando Canserbero en la bocina a todo lo que da, como si no acabarás de escribir historia para el futbol de tu país", "Escuchando Canserbero, un grande escuchando a un grande", fueron algunos de los mensajes.

Venezuela derrotó 1-0 a los aztecas por la fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2024, con un solitario gol de Salomón Rondón. Con ello, la 'Vinotinto' se afianzó en el primer lugar de su grupo y se aseguró la clasificación a los cuartos de final del certamen.

¡SOTELDO CON LA BOCINA A TODO LO QUE DA! 😎🔥#CentralFOX Así festeja Jefferson Soteldo, ex de Tigres, la histórica victoria de Venezuela ante México en la Copa América pic.twitter.com/dpw8q5hPyM — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) June 27, 2024

Yeferson Soteldo y sus tatuajes de Canserbero

Yeferson Soteldo ha demostrado su admiración por Canserbero de una manera muy personal y significativa: a través de sus tatuajes. Conocido por su habilidad en el campo y su destreza con el balón, ha inmortalizado en su piel la influencia del intérprete venezolano, reflejando el impacto que el músico ha tenido en su vida.

Los tatuajes del futbolista no solo son un tributo al legado musical del rapero, también un recordatorio constante de los profundos mensajes sobre la vida y la lucha social que el rapero transmitía en sus canciones. En su pierna tiene la famosa frase All We Need Is Love junto al rostro del cantante. Además, al costado le acompaña el logo del artista.

Aparte, Yeferson Soteldo tiene como ídolo a Cristiano Ronaldo y tiene un tatuaje de él junto a Canserbero.

Canserbero, CR7 y personajes de Naruto son los tatuajes que Yeferson Soteldo se hizo en Brasil.Fuente: @studiosalasar

Yeferson Soteldo es nuevo jugador de Gremio

Se queda en Brasil. Yeferson Soteldo llegó a un acuerdo para jugar en el Gremio por una temporada. A través de un comunicado, el cuadro brasileño le dio la bienvenida al exfutbolista del Santos, que acaba de descender a segunda división.

"Grêmio anuncia que llegó a un acuerdo con Santos FC y Soteldo para la cesión del delantero por una temporada. El deportista será el primer venezolano en defender los colores del Tricolor", indica la misiva. Soteldo tuvo una temporada irregular: solo anotó un gol en 28 partidos y pasó parte del Brasileirao en el banco de suplentes.



En su carrera, Yeferson Soteldo ha jugado en Zamora (Venezuela), Universidad Chile y Huachipato (Chile), Toronto (MLS) y Tigres (México).

