Taylor Swift estará presente en el Super Bowl 2025, así lo confirmó el hermano de Travis Kelce

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este fin de semana se llevará a cabo el Super Bowl 2025 y es uno de los eventos más esperados del año. Los equipos que se enfrentarán este año son los Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs, en este equipo está Travis Kelce, pareja de Taylor Swift. Sin embargo, una pregunta que se hacen los fanáticos es si la intérprete estará presente en el partido.

Como se recuerda, el año pasado, la artista hizo un acto de presencia en el Allegiant Stadium de Las Vegas para animar al equipo de su novio y generó gran impacto económico millonario estimado de alrededor de 331.5 millones de dólares para la NFL y el equipo.

Por ese motivo, el hermano de Travis, Jason Kelce, confirmó la presencia de Taylor Swift y algunos miembros de su familia: "Sí, creo que todos vendrán. No quiero hablar por todos, pero creo que, obviamente, toda nuestra familia. Creo que, obviamente, Trav y Taylor, y su familia y sus amigos. Quiero decir, Trav siempre viaja con todo", dijo en entrevista a People.

Por otro lado, mencionó que sus amigos y familiares siempre lo están apoyando por lo que no solo es en el Super Bowl. "Incluso cuando está en modo temporada regular... siempre tiene a un montón de amigos allí. Ha sido así durante toda su carrera", añade Jason. "Se ha mantenido en contacto mucho mejor con mucha gente de nuestra ciudad natal. Así que siempre hay un contingente cargado para los Kelces, dondequiera que estemos". Hasta el momento, la intéprete de Shake It Off no se ha pronunciado al respecto.

Taylor Swift besa a Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs.Fuente: AFP

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2025 en vivo con Chiefs vs Eagles?

Chiefs vs Eagles se verán las caras el próximo domingo 9 de febrero en el estadio Caesars Superdome, ubicado en Nueva Orleans y con capacidad para 73 mil asistentes. El Super Bowl 2025 está previsto a iniciar desde las las 6:30 pm (hora peruana).

Taylor Swift asiste a la 67° edición de los premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.Fuente: AFP

¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025?

La edición LIX del Super Bowl no solo estará marcada por el duelo entre los Chiefs y los Eagles, sino también por el esperado show de medio tiempo que será protagonizado por el rapero Kendrick Lamar y también SZA. Este espectáculos de entretenimiento es uno de los más sintonizados en la televisión norteamericana y mundial, por lo que se prevé un show lleno de parafernalia.

PROGAMER PROGAMER | EP 92 | The Game Awards no son “los Oscar”, sino el “Super Bowl” de los videojuegos: todos los ganadores y anuncios Y llegó el día. Fer, Leo y Enrique conversan largo y tendido sobre los premios y los anuncios de The Game Awards, con It Takes Two llevándose el GOTY del año. Discusión plena, en la que nos quejamos de la cantidad de anuncios en la fecha, además de ciertos resultados que no merecían la estatuilla y una teoría sobre la invisibilidad hacia la comunidad hispana. ¡Síguenos en redes! Leer más Compartir PROGAMER Share 00:00 · 00:00