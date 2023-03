La cantante nacional ha sido Ministra de Cultura del Perú y Presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. | Fuente: Facebook: Susana Baca

La cantante nacional, Susana Baca, está internada y será operada en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Aunque la artista no ha dado detalles del problema de salud que padece, en sus redes sociales señaló que la intervención será compleja.

"A mi edad qué no es complejo... Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los pacientes como yo que apuestan por la vida", agregó en su mensaje.

Asimismo, la tres veces ganadora de los Latin Grammy, aprovechó su anunció para hacer una reflexión sobre la actual crisis social y política que atraviesa nuestro país.

"Ojalá que, al despertar de la cirugía, y como un acto mágico, nuestro Perú que sangra ahora, haya recuperado su espacio y no el de los abusivos que están masacrando gentes, persiguiendo a los que con derecho protestamos, deteniendo injustamente a los que salimos a las calles y marchamos con nuestras banderas de todas las regiones y reclamamos desde todas nuestras lenguas, ya desde nuestras bases y provincias somos justos y honestos", expresó.

Antes de finalizar, Susana Baca, trajo a la memoria una frase de la canción 'Latinoamérica', una colaboración que hizo con el puertorriqueño Residente en la época que formaba parte de la agrupación Calle 13.

"Estoy en medio del dolor y en medio de la lucha por vivir... pero como dice mi amigo Residente: 'vamos caminando que aquí se respira lucha...'". concluyó.

Susana Baca espera representar al Perú en la apertura del Festival WOMAD que se realizará en España



Hace un mes, la cantante peruana Susana Baca, anunció que abrirá el cartel del Festival WOMAD Cáceres 2023, que se celebrará del 11 al 14 de mayo en España.

La organización ya había confirmado a los primeros artistas de la edición XXVIII, entre los que figuran también los sudafricanos Bantu Continua Uhuru Consciousness, de música funk hedonista, y el dúo formado por el guitarrista británico Justin Adams y el italiano Mauro Durante.

El festival, un encuentro intercultural de música, arte y danza, avanzó también la imagen del cartel de este año, obra del artista chileno Gonzo Martínez, quien colabora con el festival desde hace años.

Sobre una foto virada de una parte del palacio cacereño de los Golfines de Abajo destaca la negra figura del león que simboliza WOMAD. "Queremos que WOMAD Cáceres vuelva a ser un referente de los festivales de las músicas del mundo, que concite en sus escenarios a artistas de larga y reconocida trayectoria y a nuevas voces emergentes del panorama musical", afirmó su directora, Dania Dévora.

"Cada año es un nuevo reto configurar un cartel de la calidad artística por la que WOMAD siempre apuesta y los tres grandes nombres que hoy presentamos son solo un indicio de la fiesta musical que estamos preparando en esta edición", añadió.

