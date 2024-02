Esposo de Susana Baca confirma que la cantante está en UCI: “Tenemos la fe de que pasaremos este difícil momento”

Ricardo Pereira, esposo de la reconocida cantante peruana Susana Baca (79), agradeció esta noche las muestras de afecto, empatía y solidaridad que ha recibido desde que se conoció que la artista nacional permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati Martins.

En un comunicado, Ricardo detalló que la exministra de Cultura se encuentra “muy delicada” de salud y que el personal médico hace los mejores esfuerzos para su recuperación.

“Susana tiene achaques del tiempo y enfermedades nuevas e insospechadas”, se lee en la misiva.

El esposo de la artista nominada a los Grammy 2024 se mostró esperanzado en la recuperación de su cónyuge y dijo que, próximamente, informará cómo evoluciona la salud de Susanita.

“Tenemos la fe y la esperanza de que pasaremos este difícil momento y seguiremos siendo lo que siempre hemos sido: un sentimiento vivo como el que ustedes nos dejan sentir y como ha sido esta emoción en nuestra historia”, apuntó.

Pereira culminó su pronunciamiento pidiendo no distorsionar la información sobre el estado de su esposa. “Los abrazos siempre, siempre…”.

Pronunciamiento de Susana Baca

Previamente, la noche del 14 de febrero, la ex Ministra de Cultura y nominada a los Grammy 2024, compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que dio cuenta sobre su delicado estado de salud. No obstante, también sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un disco en honor a Chabuca Granda.

"A todos mis amigos en el Día de la Amistad y del Amor. He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mí, pero esto, aun así, no me quita la ilusión de este día para celebrarlo con todos, de abrazarlos, de hacer que el amor y la amistad, esa fortaleza secreta que tenemos los humanos para no sentirnos tan casi nada, este cerca", sostuvo.