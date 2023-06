Susana Baca en RPP: "Me gustó colaborar con Jaze, experimenté algo nuevo"

Nacional Susana Baca habló sobre la colaboración con Jaze en el tema 'Jomalón', canción del disco 'Toy Lokazo'.

"Me gustó mi canción con Jaze", dijo Susana Baca en un adelanto de lo que será su entrevista en el programa 'Sin vueltas', de RPP Noticias. La intérprete siempre ha cantado música afroperuana, jazz y como cantante poética, ha tenido fijo un estilo, pero le gusta probar otros géneros por lo que la llamada del freestyler peruano le dio otra visión de la música:

"Me piden colaborar (en 'Jomalón') y digo bueno a ver cómo suena lo que haces. No soy tradicionalista, me gusta experimentar, oír otras cosas. Mi colaboración aquí con Jaze, está bonita. Me gustó sus palabras, lo que él está diciendo", dijo la artista a Jorge Rodríguez.

'Jomalón' es un encuentro que une dos generaciones y estilos diferentes, como Jaze y Susana Baca. El título es derivado de la frase en inglés: "home alone" (solo en casa). La canción muestra al bicampeón de la FMS Perú rapeando una letra que refleja sus aprendizajes y conclusiones a raíz del crecimiento personal y su nueva visión de la realidad.

Puedes ver y escuchar la entrevista completa de Susana Baca en el programa de televisión de RPP Noticias 'Sin vueltas' (8:30 p.m.) y por la radio en 'Así somos' (10:00 p.m.).

🔴 Hoy en 'Sin Vueltas' con Jorge Rodríguez, la cantante peruana Susana Baca nos brindará una adelanto de lo que será su espectáculo "Palabras urgentes" que se realizará en el teatro Segura.



⏰ Hoy, a las 8:30 p. m.

📺 ► Movistar 10 - 710 HD pic.twitter.com/nPFdiaF9Ds — RPP Noticias (@RPPNoticias) June 7, 2023

Así fue su acercamiento con Jaze

Previo al lanzamiento de su segundo álbum, Jaze conversó con RPP Noticias en abril de este año y contó que solo le tomó alrededor de una semana crear las canciones para su disco ‘Toy Lokazo’; sin embargo, ‘Jomalón’ fue especial, ya que escribió los versos pensando en Susana Baca y cómo su voz quedaría perfecta con la melodía.

Siendo gran fan y seguidor de la tres veces ganadora de los Grammy Latino, su sueño de compartir música se hizo realidad. Como se recuerda, Baca tiene conocimientos de hip-hop debido a que cantó con Residente, así que, cruzando los dedos, le envió el material a su equipo y le gustó.

“Me invitó a su casa en Cañete, almorzamos y pasó un tiempo y cuando se pudo, lo grabó y nos dejó maravillados a todos. El significado de esa canción no tiene descripción, no lo puedo creer. Estoy contento y agradecido con ella y con la música”, dijo Jaze a RPP Noticias al recordar ese momento.

Aun saboreando el éxito de ‘Toy Lokazo’, Jaze no para. Ya está trabajando en su tercer disco de la mano con Sony Music Perú. “Ya tiene nombre y canciones, ya tiene todo”, comentó entre risas. Sin dejar de lado ‘No le mienta a mamá’ y ‘Las consecuencias’, el intérprete está preparando un material que trabajará en Argentina, porque vivirá allá.