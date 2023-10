“No estuvo a la altura”: Sylvester Stallone reveló cuál es la película de 'Rocky' que menos le gusta

Rocky se ha convertido en una de las sagas más populares en la historia del cine. Desde su debut, en 1976, la primera película ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, gracias a su protagonista, Rocky Balboa, interpretado por el actor Sylvester Stallone.

A pesar del éxito y la buena recepción, hay una película en particular de la que Stallone no está satisfecho, al punto de reconocer en una entrevista que la considera como la peor de la franquicia.

"Rocky V fue mala. Fue un fracaso. Definitivamente, no estuvo a la altura", dijo al programa Friday Nigh. Según el actor, en una escala del uno al diez, Rocky V merece un rotundo cero, y la calificó como "mala" y "fuera de lugar".

No tuvo el respaldo de la crítica

Sylvester Stallone no es el único en detestar Rocky V, ya que la película tiene una decepcionante calificación del 31% en el portal Rotten Tomatoes, siendo la entrega con la menor puntuación de toda la saga.

En Rocky V, se aprecia el declive de Rocky Balboa, quien queda prácticamente arruinado debido a malas decisiones financieras relacionadas con su carrera como boxeador. Además, se distancia de su hijo y se retira del mundo del boxeo después de sufrir graves lesiones.

No obstante, Stallone retomó su papel, en 2006, con Rocky Balboa, para luego dar paso a la nueva saga Creed, en la cual participó en las dos primeras películas, despidiendo así al personaje.

Burt Young, el inolvidable Paulie en las películas de Rocky, murió a los 83 años

Cabe mencionar que el actor estadounidense Burt Young, nominado al Oscar por interpretar al inolvidable Paulie, el ‘cuñado’ de Sylvester Stallone en la saga de Rocky, falleció este mes en Los Ángeles.

Junto a Stallone, Young alcanzó la fama con su icónico papel en Rocky. A pesar de su físico característico y su apariencia tosca, el actor logró conquistar los corazones de los fanáticos de todo el mundo.

A medida que avanzaban las películas de Rocky, el personaje de Paulie de Burt Young se suavizó y se convirtió en un alivio cómico, lo que añadió un toque de humor a la franquicia. El actor se ganó la simpatía del público con sus ocurrencias y comentarios pesimistas sobre las peleas de Rocky.

“Fue un gran viaje y me acercó a la audiencia de una manera excelente”, dijo Young en una entrevista de 2020 con la revista Celebrity Parents. “Lo convertí en un tipo rudo y sensible. Realmente es un malvavisco a pesar de que grita mucho”.

Si bien su papel como Paulie Pennino fue su más destacada actuación, Burt Young también dejó huella en otras producciones cinematográficas y televisivas. Participó en Chinatown, Once Upon a Time in America y The Sopranos, consolidando su estatus como un actor versátil y talentoso.