"Siento mucho el daño causado": Emily Blunt pide disculpas por llamar "enorme" a una mesera

Emily Blunt pidió disculpas por unos comentarios ofensivos que hizo contra una mesera que la atendió en una conocida cadena de restaurantes en Estados Unidos. Tras la difusión de un video en redes sociales sobre una entrevista con el presentador de televisión, Jonathan Ross, en el 2012, donde Blunt se refiere de manera despectiva a una trabajadora del local, quien aparentemente tenía sobrepeso, lo que causó las burlas de la actriz de ‘Oppenheimer’.

"Cuando vas a Chilli’s ves por qué muchos de nuestros amigos americanos son enormes.”, dijo Jonathan Ross. A lo que Blunt le respondió que la joven que la atendiía era "enorme". "¿Sabes? Creo que le daban comida gratis", expresó.

Asimismo, la actriz británica también se burló de la manera de hablar de la mesera remedando lo que le dijo: "¿Eres Emily Blunt? ¿Qué están haciendo aquí?". Estas palabras de Emily Blunt causaron indignación entre los usuarios en redes, quienes le recordaron las múltiples reacciones violentas que causó en aquella ocasión.

En ese sentido, al recordar y ver cómo se burlaba de la mesera, la propia Blunt recalcó sentirse arrepentida de sus palabras.

"Ya que me quedé con la mandíbula por el suelo al ver este vídeo de hace 12 años (...) Me horroriza haber dicho algo tan insensible, hiriente y sin relación con la historia que intentaba contar en un programa de entrevistas", expresó en diálogo con US Weekly.

Emily Blunt lamentó “el daño causado” por sus palabras contra una mesera con sobrepeso. | Fuente: Instagram (oppenheimermovie)

Emily Blunt lamentó “el daño causado” por sus palabras

Emily Blunt, recordada actriz de ‘El diablo viste a la moda’, dijo ser consciente del error que cometió en aquella ocasión por lo que decidió hacer públicas sus disculpas.

“Siempre me he considerado una persona a la que no se le ocurriría enfadar a nadie, así que lo que me llevó a decir algo así en ese momento es irreconocible para mí o para todo lo que represento. Sin embargo, sucedió, lo dije y siento mucho el daño causado. Era lo suficientemente mayor como para saberlo”, sostuvo.

Cabe recordar que los comentarios de Emily Blunt causaron gran repercusión en Internet desatando la crítica de muchos fanáticos del cine que han sufrido de bullyng por su peso.

La propia Emily Blunt habló sobre las dificultades que sufren los niños parea poder ser delgados sintiendo la presión de la sociedad.

“Soy de una familia de niños delgados, así que siempre he estado bien con eso. Sólo perdí peso para El diablo viste a la moda, y eso fue porque se suponía que mi personaje estaba al borde de la anorexia", recordó la actriz ganadora de un Globo de Oro para la revista Parade.