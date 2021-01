Tanya Roberts, la recordada chica Bond, permanece en la UCI tras anunciarse erróneamente su muerte. | Fuente: IMDB

La actriz Tanya Roberts, que protagonizó junto a Roger Moore la cinta de James Bond, "A View to a Kill" ("Panorama para matar", en 1985), permanece en la UCI en condición "grave". Erróneamente, se anunció su deceso el último domingo en diversos medios internacionales.



Su amigo y representante Mike Pingel explicó, al portal Variety, que su muerte le fue anunciada a su esposo Lance O’Brien; pero hoy el hospital Cedar-Sinar de Los Ángeles lo llamó para informarle que ella se encuentra viva.

Tanya Roberts fue admitida el pasado 24 de diciembre cuando se desmayó en la calle mientras paseaba a sus perros. No se ha indicado ninguna causa a su colapso.

Aún no hay explicación para el error que cometió el hospital, aunque se sabe que los centros de salud del sur de California están operando bajo una tensión extrema debido al exceso de hospitalizaciones por COVID-19.

Roberts, cuyo nombre original es Victoria Leigh Blum, nació en Nueva York en 1955. La artista probó suerte como modelo y en la publicidad antes de hacerse un hueco como actriz.

LA TELEVISIÓN, SU PRIMER HOGAR

La pequeña pantalla fue su primer hogar, ya que Tanya Roberts, tras varios roles pequeños en series y películas televisivas, fue seleccionada como una de las tres protagonistas de la quinta y última temporada de "Charlie's Angels" (1976-1981).



La artista no pudo evitar el fin de la famosa serie, pero su carrera continuó ascendiendo hasta lograr el que, finalmente, sería el gran papel de su trayectoria: el rol de chica Bond en "A View to a Kill".



Bajo la dirección de John Glen, esta cinta fue la última de Roger Moore como Bond antes de ceder el testigo del agente 007 al actor Timothy Dalton.



"A View to a Kill" también contaba en su elenco con Christopher Walken y Grace Jones.

La trayectoria de Tanya Roberts incluye también otras películas como "The Beastmaster" (1982) y "Sheena" (1984). Su último rol destacado fue en la televisión gracias a la comedia "That '70s Show" (1998-2004). (Con información de EFE).