Bryan Cranston se retira temporalmente de la actuación: "La familia es más importante"

El actor Bryan Cranston tiene una carrera de más de 40 años, sin embargo, después de tantos memorables protagónicos, decidió darse un descanso en la actuación para pasar más tiempo con su familia.

Si bien muchos medios internacionales aseguraron que el también productor se iba retirar, el artista desmintió estas noticias y aclaró que, en el 2026, cuando cumpla 70 años, “pulsaré el botón de pausa”.

"Pasaré más tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he sido capaz en los últimos 25 años... no como la esposa de una celebridad, sino como una pareja casada amorosa entrando en - bueno, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas y metas y experiencias”, escribió en sus redes sociales.

Por otro lado, Bryan Cranston resaltó que esa pausa temporal será un reinicio en su carrera. “No podría estar más agradecido por esas oportunidades. Dicho esto, siento como si me estuviese empezando a quedar sin ideas frescas sobre cómo interpretar a los personajes que me están ofreciendo. Así que explorar una experiencia de vida más expandida me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que pueda darme de una manera más auténtica”, agregó.

“Varias películas van a salir pronto de las que estoy muy orgulloso, estoy produciendo algunas historias para la televisión que realmente me encantan, y estoy rodeando mi atención al volver a Broadway, pero esta vez bajo una nueva luz... Más sobre eso después. Por ahora, permítanme expresar mi profunda gratitud a todos ustedes que han sido tan increíblemente amables y generosos con su tiempo leyendo mis publicaciones y siguiendo mi carrera. Nunca doy mi buena fortuna por sentada. Soy bendecido. Les deseo a todos lo mejor... y te veré en el camino”, concluyó el actor.

¿Vuelve 'Malcolm in the Middle'?

¿Habrá un renacimiento de la serie cómica 'Malcolm in the Middle'? Según adelantó hace poco quien fuera su protagonista, el actor Frankie Muniz, el proyecto parece estar encaminado, aunque no ha sido confirmado por ninguna productora. Además, hay otro miembro del elenco que apoya la idea: Bryan Cranston.

En una reciente entrevista con Fox News, el intérprete de 36 años afirmó que su antiguo compañero de reparto viene preparando material para un 'revival' de la producción en la que ambos compartieron roles durante seis años, entre 2000 y 2006. "Él está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione, así que podría haber algo", adelantó.

Al ser consultado sobre si se uniría al regreso de 'Malcolm in the Middle' a la pantalla chica, Frankie Muniz fue rotundo: "Estaría cien por ciento de acuerdo". Luego, añadió que cuando estaba en la serie se sentía "muy emocionado" de trabajar en ella, aunque cuando terminó el espectáculo debió dejar "el negocio por un tiempo".

"Empecé a hacer otras cosas. Estaba corriendo autos. Me uní a una banda. Estaba de gira por todas partes. Abrí algunos negocios y tuve la oportunidad de experimentar tantas cosas increíbles en mi vida, que ahora en este punto me ha hecho capaz de reflexionar y mirar hacia atrás y estar muy agradecido por la experiencia", afirmó Muniz.