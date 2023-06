Tenoch Huerta renuncia a papel en película de Netflix para defenderse de acusaciones de abuso sexual

Tras las acusaciones de ser un supuesto depredador sexual, Tenoch Huerta reveló que no formará parte de la película "Fiesta en la Madriguera", que estaba por grabar con Netflix y dirigida por Manolo Caro, para defenderse de las acusaciones y limpiar su reputación.

"Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película 'Fiesta en la Madriguera'", se lee en un comunicado que emitió el actor mexicano.

Tenoch Huerta confesó estar triste por tener que tomar esa decisión, ya que el trabajo de otras personas está siendo afectado. "Con gran tristeza que hago esto, no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", expuso.

"Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!", finalizó el recordado Namos de "Wakanda Forever". Hace una semana, Huerta calificó como "falsa y completamente sin fundamento" la acusación de depredador sexual que María Elena Ríos vertió en su contra unos días antes.

"Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas (...) Debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas", escribió en su cuenta de Instagram, en el que anunció la contratación de un equipo legal para proteger su reputación.

María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de abusador

Después de que Jonathan Major fuera acusado de agredir a una mujer, otro actor de Marvel está en el ojo del huracán. Por medio de las redes sociales, al activista mexicana María Elena Ríos llamó depredador a Tenoch Huerta.

En una serie de tuits se quejó contra “Poder Prieto”, colectivo al que pertenece Huerta, la joven que también es saxofonista -y que fue atacada con ácido en el 2019- arremetió contra el artista quien, supuestamente, no le pagó por su participación en un podcast.

“Además de violentos por defender al DEPREDADOR de Tenoch Huerta, explotadores (...) Son ‘antirracistas’ pero internamente son súper violentos”, escribió en su mensaje. Como respuesta, el colectivo aseguró que no era su responsabilidad de darle un pago porque nunca se transmitió el material.

Inconforme con ese comentario, María Elena Ríos aseguró que no permitirá que usen su imagen y calificó a “Poder Prieto” como “una secta que protege violadores sexuales”, en referencia al actor mexicano.

Muchos de sus seguidores externaron que la acusación era muy fuerte y que necesitaba pruebas para demostrar lo que está diciendo. Le preguntaron si fue Huerta quien la agredió sexualmente y ella respondió que sí.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización”, escribió en otro tuit.