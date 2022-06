Thalía celebró de manera sencilla y familiar el cumpleaños de su hijo Matthew Alejandro. | Fuente: Twitter

La cantante Thalía está pasando por un triste momento familiar luego de que su abuela Eva Mange falleciera hace unos días. Por ese motivo, celebró el cumpleaños de su hijo solo con sus seres queridos cercana y no un evento como el que acostumbra a hacer.

Compartiendo una foto junto a Matthew Alejandro que cumple 11 años, la intérprete de “No me acuerdo” le dedicó unas tiernas palabras a su menor hijo:

“Hoy celebramos tu vida con las cosas más simples que te hacen feliz, como tu pastel de chocolate hecho en casa, los abrazos empalagosos de mamá y papá, los caramelos que tu hermanita sabe cuánto te gustan y las notas de cariño de tus amigos y personas cercanas. Que Papá Dios te lleve siempre en el centro de la palma de su mano, que Cristo crezca en tu hermoso corazón y que la voz del Espíritu Santo sea tu constante guía en este andar por la vida”, reza el mensaje de Thalía.

Sus fanáticos y seguidores también le enviaron saludos a Matthew por su cumpleaños.

Falleció la abuela de Thalía a los 104 años

Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, murió el 24 de junio a los 104 años. La reconocida actriz utilizó sus redes sociales para anunciar el sensible fallecimiento de la matriarca de su familia:

“Ya voló mi amada abuela Eva buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…”, se lee en la imagen.

Sus seguidores y reconocidos le dieron el pésame. Como se recuerda, en abril del año pasado, la abuela recibió la ‘Santa Unción’.

Por otro lado, Thalía también compartió en sus historias de Instagram el comunicado del fallecimiento de Eva Mange. La señora tuvo una merma en su salud en el 2021.

