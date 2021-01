Thalía se culpó durante años por la muerte de su padre. | Fuente: Instagram

Thalía compartió parte de su intimidad en una entrevista con Vogue México, de la que fue portada. Ella brindó revelaciones de su infancia y adolescencia que la marcaron y determinaron su personalidad actual, entre ellas, cómo murió su padre.

Crecer con sus hermanastras y ser una niña solitaria complicaron su crecimiento personal. Sin embargo, el episodio que más la marcó fue la muerte de su padre cuando ella tenía 6 años. En ese momento, ella se sintió culpable; al recordar actualmente este pasaje entiende que no tenía por qué sentirse así.

La última vez que lo vio fue en un hospital conectado a varias máquinas que lo mantenían con vida. Estas empezaron a sonar después que la pequeña Thalía dejaba la habitación tras darle un beso. “Mi padre acababa de morir. Yo siempre pensé que ese beso de amor lo había matado”, explicó a la revista.

EL TRASTORNO QUE LE PROVOCÓ LA MUERTE DE SU PADRE

En otras entrevistas, la cantante mexicana contó que, después de este hecho, le diagnosticaron Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que aparece en situaciones que no puede controlar.

“Se me despierta cuando no controlo la situación. Soy como (el empresario) Howard Hughes: veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire”, comentó.

A raíz de ello, Thalía tardó en entender que ese recuerdo le afectó mucho no solo física, sino psicológicamente. “Mis relaciones siempre fueron muy difíciles hasta que entendí que tenía que solucionar esa situación con mi padre y dejar ir la idea de que había sido mi culpa”, añadió.

La artista mexicana dejó ir este duro momento luego de un largo tratamiento con especialistas y actualmente se encuentra estable. Junto a su esposo Tommy Mottola, el padre de sus dos hijos, celebró su vigésimo aniversario de bodas.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.