"Me quedé callada pa' que a los niños no les duela": Tini Stoessel apuntó contra Camila Homs en su nueva canción

El último jueves, Tini Stoessel lanzó su disco Un mechón de pelo donde, en cada canción, retrató una etapa de su vida. Tras lanzar las 10 canciones, sus fanáticos han analizado cada verso y uno de ellos llamó bastante la atención. Se trata de Ni de ti, tema que va dirigido a las declaraciones de Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul.

Como se recuerda, en octubre de 2021, Rodrigo y Tini comenzaron a seguirse en Instagram. No pasó mucho tiempo y ambos fueron captados en situaciones comprometedoras, avivando los rumores de un posible romance. De Paul asegura que se encontraba recientemente separado de su esposa, quien había dado a luz hacía unos meses. Sin embargo, se confirmó su romance con la cantante.

Además, Camila Homs la señaló como una "roba maridos" y aseguró que "rompió una familia". Por ese motivo, Tini Stoessel decidió contar lo que sucedió por medio de su canción Ni de ti. En su letra, cuenta lo que le había dicho Homs por WhatsApp cuando comenzó una relación con De Paul.

"Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas", reza una parte de la canción.

El polémico inicio de relación de Tini y de Paul

La noticia de este romance que inició en 2021 enfureció a Camila Homs, quien lo hizo saber a través de sus redes sociales; la agresividad de sus comentarios y los fuertes cruces con su expareja provocaron una explosión mediática.

El escándalo puso en peligro la participación de Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar 2022, pero el jugador logró enfocarse en el fútbol a pesar de toda la controversia que experimentó antes de la competición. Antes de su viaje, el futbolista se animó a declarar sobre su romance y respondió a las críticas que lo vincularon a un supuesto engaño a su expareja con Tini Stoessel.

"Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco el ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan. Nosotros estamos bien, felices; se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas. Al principio uno dice: 'es un juego mediático'", dijo a América Tv de Argentina.

Tras el apoteósico recibimiento de la Selección albiceleste por su victoria mundialista, Camila Homs se habría molestado con Rodrigo de Paul por ir a ver primero a Tini y no a sus hijos. El futbolista aclaró a los medios que le fue imposible visitar a sus engreídos, pues hubo un gran tumulto de gente en las calles de Argentina. Además, ella volvió a ser noticia luego de protagonizar un video cantando una canción contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las playas de Punta del Este, en Uruguay, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales.

"Ole, le, oh, la, la... Tini se la come y Cami se la da", entonaba un grupo de personas en referencia al romance que la cantante tenía con De Paul. Para sorpresa de muchos, Camila arengó juntó al público y también comenzó a cantar.

