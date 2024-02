"Me dan ganas de ser infiel": Sebastián Yatra recibe críticas por declaraciones sobre sus relaciones amorosas

Sebastián Yatra se encuentra en medio de la controversia luego de una reveladora entrevista concedida al podcast A solas con.... Durante la conversación, el cantante colombiano abordó temas sensibles como su sexualidad, el consumo de drogas y sus relaciones pasadas con las cantantes Tini y Aitana. Sin embargo, fue su reflexión sobre la duración de las relaciones sentimentales lo que ha generado mayor revuelo.

El intérprete de Tacones rojos dijo que su máximo tiempo de noviazgo ha sido de un año y que solo se ha enamorado en dos ocasiones. "Me pasa que digo: 'si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar', porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", expresó.

Sebastián Yatra argumentó sentirse "limitado" una vez que comienza una relación, lo que lleva a cuestionarse la idea de mantener un compromiso a largo plazo.

"Dices: 'no salgo de fiesta porque me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo y me voy a aguantar'. Entonces, ¿para qué voy a salir? En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados", aseguró.

Sebastián Yatra es blanco de críticas

En redes sociales, los usuarios no tardaron en expresar su desaprobación ante las declaraciones de Sebastián Yatra. Comentarios como "si eres incapaz de salir de fiesta sin poner los cuernos a tu pareja, tu problema no es salir de fiesta", o "si al año se te acaba el amor, permíteme decirte que no quieres y nunca quisiste a tu pareja", reflejan el descontento ante las opiniones del cantante.

Además de sus declaraciones sobre las relaciones amorosas, Sebastián Yatra también abordó el tema de su orientación sexual, reiterando su atracción por las mujeres, pero manifestando que, de ser diferente, viviría abiertamente su sexualidad.

"A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, lo viviría abiertamente y relajado. Tengo muy desarrollada esa parte femenina, creo que también me sirve para escribir y para ponerme en los zapatos de los demás", resaltó.

Finalmente, el cantante destacó la importancia de la conexión emocional en una relación, aunque separó el amor del sexo. "El sexo va en un cajón y el amor en otro, aunque estén en el mismo estante. Obviamente, el sexo con amor es lo más bonito", añadió.