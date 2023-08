Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul, y su reacción tras separación del futbolista y Tini Stoessel

Antes de que Rodrigo de Paul comenzara una relación con Tini Stoessel, el futbolista argentino mantuvo un romance de 11 años con Camila Homs y tuvieron dos hijos. Cuando se separaron, se armó una gran polémica ya que la modelo sospechaba de una infidelidad por parte del padre de sus hijos con la cantante.

Después de un año y medio con Tini Tini Tini, se confirmó el fin de su historia de amor y todos los focos se fueron nuevamente a la empresaria. A pesar de que aún mantiene una disputa legal con su expareja y no puede mencionarlo, contó cómo fue que se enteró de esta noticia.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora. Me sorprendió. Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, dijo Camila Homs en Desayuno Americano. Al ser consultada si retomaría lo que tuvo con de Paul, lo negó totalmente: "Hoy puedo decir que no volvería con él”.

Si bien conocía los rumores de separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, eligió no involucrarse porque está en una relación con el futbolista José Sosa. Al no dar más detalle, confesó sentirse apenada por su comportamiento en verano de este año donde hizo un cántico contra la intérprete de Miénteme. “No me gustó para nada verme en ese lugar. Son errores que podemos cometer”.

Por otro lado, Camila Homs recordó que cuando terminó su romance con de Paul e inició una historia con Tini Tini Tini, no le interesó hablar con ella: “Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Y tampoco tuve interés”. Además, resaltó que sus hijos no compartieron mucho con ella así que no había motivo para vincularse con la cantante.

La relación entre Tini y de Paul comenzó en medio de una polémica ya que Camila Homs estaba embarazada.

¿Por qué Tini y de Paul terminaron?

Tras las especulaciones de una ruptura, Tini Stoessel confirmó que ya no tiene una relación con Rodrigo de Paul. Sin embargo, quien tiene más detalles de lo que pasó es el periodista argentino Ángel de Brito que conversó con la expareja antes de anunciar públicamente el fin de su romance.

“Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, dijo en LAM (América).

Según el conductor, Tini Stoessel aclaró que no hubo una tercera persona, sino que fue por la agenda agitada que tiene la cantante: “Ahora se va a quedar unos días más en Miami y después vuelve a Madrid para terminar su gira. Luego tiene que ir Puerto Rico, para grabar un video. Y después tiene que volver a Estados Unidos”.

Después, mencionó que Rodrigo de Paul no le cierra las puertas a una reconciliación en un futuro, pero ahora cada uno está concentrado en sus carreras: “Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”.