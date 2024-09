Tini Stoessel canta en español en 'We Pray', nuevo tema de Coldplay [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que el reciente éxito de Coldplay, We Pray, sea el más escuchada por sus fanáticos en las plataformas digitales, la banda sorprendió con una versión en español que cuenta con la participación de la argentina Tini Stoessel. Para mostrar cómo suena, compartieron el párrafo que interpreta la exchica Disney en las redes sociales.

El hit también cuenta con la participación de la nigeriana Burna Boy, de Afrobeats; el rapero británico Little Simz y el palestino-chileno de R&B, Elyanna. Como se recuerda, hace una semana estuvieron presentando el tema en Dublín donde estuvieron rodeados de muchos seguidores.

Luego, subieron juntos al escenario para acompañar a Coldplay en la primera de las cuatro noches de sus conciertos en el Croke Park. We Pray es la segunda canción del esperado álbum de la banda, Moon Music, que saldrá el próximo 4 de octubre.

¿Qué opinan los fanáticos de Coldplay de la versión de We Pray con Tini?

Después de que We Pray diera la vuelta al mundo, los fanáticos de Tini Stoessel no han dudado en pronunciarse en las redes sociales destacando el talento de la argentina y mencionando que ha dejado no solo su país en alto, también a todo Latinoamérica.

"Me encanta como cada canción de Coldplay tiene una forma única de transmitir paz y felicidad"; "¡Tini suena absolutamente increíble aquí! Me alegra mucho que Coldplay la integre en la canción"; "Tini empezó siendo fan de Coldplay y ahora hicieron una colaboración. Una reina"; "Una de las voces femeninas más increíbles del mundo, una de las mujeres más poderosas y talentosas del mundo, así es la reina Tini argentina. Ella es nuestro orgullo latino. Representante latina"; "Hermosa versión. Vamos Tini, representando a Argentina"; "Tenía una voz increíble, ni siquiera yo lo entendía"; "Coldplay no tiene ninguna canción mala", fueron algunos de ellos.

Moon Music, el nuevo álbum de Coldplay

La reconocida banda británica Coldplay ha anunciado el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, titulado Moon Music, previsto para el próximo 4 de octubre. Este nuevo trabajo será su primer álbum desde Music of the Spheres, lanzado en 2021. Además, ya lanzaron su primer sencillo, feelslikeimfallinginlove, que se estrenó el viernes 21 de junio.

La producción de este nuevo disco ha estado en manos de Max Martin, reconocido por colaborar con artistas como Britney Spears, The Weeknd, Taylor Swift y Ariana Grande. Fieles a su compromiso con el medio ambiente, Coldplay ha llevado su enfoque de sostenibilidad aún más lejos en el lanzamiento de este proyecto.

En su anuncio oficial, Coldplay subrayó que, además de las medidas sostenibles adoptadas en su actual gira —que ha logrado reducir un 59 % las emisiones de CO2e en comparación con su última gira en estadios—, también han implementado importantes acciones para que el lanzamiento físico de Moon Music sea lo más ecológico posible.

