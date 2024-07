Coldplay evita juicio y llega a un acuerdo millonario con exmanager Dave Holmes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Coldplay llegó a un acuerdo con su exmanager Dave Holmes para evitar ir a juicio. De acuerdo con información de The Sun, la banda británica pagó “un acuerdo no revelado de siete cifras”. Esto, luego de que, en agosto de 2023, Holmes demandara a Coldplay por 12,7 millones de dólares tras ser despedido luego de trabajar con el grupo musical por más de 22 años.

Según la demanda del extrabajador, Coldplay recibió un anticipo de 44,6 millones de dólares por el lanzamiento de su décimo álbum, y otros 38,2 millones por otro. Sin embargo, Holmes alega que no recibió “nada de ese dinero”. “Holmes manejó con éxito a Coldplay, llevándolos a ser una de las bandas más exitosas de la historia. Ahora, se niegan a pagarle lo que se le debe”, argumentó Phil Sherrel, abogado de Holmes.

En octubre del año pasado, Coldplay presentó una contrademanda contra Dave Holmes asegurando que este les debía “una compensación por daños y perjuicios” de más de 17,7 millones de dólares. Además, de pedir préstamos y aprovecharse de su puesto de manager para “conseguir tratos para su beneficio personal”.

Ahora, el diario británico The Sun difundió documentos presentados en el Tribunal Superior de Londres donde se afirma que Coldplay llegó a un acuerdo millonario con Dave Holmes con el fin de “evitar que detalles privados se hicieran público en el tribunal”.

Por su parte, se conoció que los miembros de la icónica banda: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion se encuentran satisfechos de solucionar el tema. “Chris y la banda están contentos de haber puesto punto final, pero eso ha tenido un precio. El acuerdo les ha costado millones. Solo quieren seguir adelante”, declaró una fuente a DailyMail.

Coldplay sigue llenando estadios con su gira Music of the Spheres. | Fuente: Instagram (coldplay)

Coldplay culpó a Dave Holmes de altos costos en gira

El 2023, Coldplay afirmó que Dave Holmes era responsable de los altos costos en su actual gira Music of the Spheres. La banda afirmó que, antes de comenzar el tour en marzo de 2022, los costos de mismo “aumentaron rápidamente” asignando a un equipo que “no era el adecuado”.

La banda acusaba a Holmes de “no supervisar y controlar adecuadamente el presupuesto de la gira en todo momento”. Esto, luego de se conociera el gasto de 9,7 millones de dólares por un proyecto visual que, de acuerdo a Coldplay, tenía dimensiones incorrectas y era demasiado grande, haciendo que solo se utilice para diez conciertos en Argentina.

Coldplay aseguró que “si el señor Holmes hubiera ejercido un cuidado y habilidad razonables en el cumplimiento de sus obligaciones”, se hubiera evitado el costo de al menos 17,5 millones de libras (22,3 millones de dólares).

Coldplay sigue de gira tras acuerdo con Dave Holmes

Coldplay no para. La banda continúa realizando los conciertos programados de su gira Music of the Spheres. En efecto, como parte de la promoción de su décimo disco 'Moon Music', Coldplay se viene presentando en diversas ciudades en el Reino Unido.

En uno de sus últimos shows, Coldplay compartió escenario con Michael J. Fox, el recordado actor de Marty McFly en Volver al futuro. En los videos de BBC, se pudo ver a Fox tocando la guitarra sentando en una silla de ruedas y haciendo vibrar a los miles de fanáticos durante el festival Glastonbury 2024.

"Con su estilo de Chuck Berry y la forma en que golpeó a Biff: damas y caballeros, denle la bienvenida a Michael J. Fox", anunció Martín, provocando los aplausos y gritos de los miles de asistentes.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis