Tiziano Ferro anuncia su divorcio y cancela todos sus compromisos

El cantante italiano Tiziano Ferro ha anunciado que está en proceso de divorciarse de su esposo, Victor Allen. La pareja, que se casó en julio de 2019, había compartido su vida en Los Ángeles, Estados Unidos, pero ahora enfrenta una dolorosa separación. "Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos", explicó.

Ferro, en un gesto sincero hacia sus seguidores, utilizó su perfil de Instagram para compartir un largo mensaje en el que explicó el "delicado momento" que está atravesando. En su comunicado, el intérprete de Tardes negras y Alucinado confesó que su prioridad es estar junto a sus hijos, a quienes no puede llevar a Italia en estos momentos.

¿Por qué se separaron Tiziano y Victor?

En su mensaje, Tiziano Ferro compartió sus sentimientos sobre el fin de su matrimonio: "Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo".

El cantante, conocido por sus temas como No me lo puedo explicar, también lamentó tener que cancelar todos los compromisos adquiridos en Italia, incluyendo la presentación de su primera novela. Expresó su tristeza por no poder llevar a sus hijos consigo a Italia en este momento y aseguró a sus seguidores que, a pesar de "este momento oscuro", eventualmente volverá a la música y a compartir su vida con ellos.

¿Cuándo se casaron Tiziano y Victor?

La historia de amor entre Tiziano Ferro y Victor Allen comenzó hace seis años, culminando en su boda en julio de 2019 en Sabaudia, Italia. Allen, un antiguo consultor de Warner Bros. que actualmente dirige su propia agencia de marketing, siempre se ha mantenido en un segundo plano y lejos de los reflectores públicos.

En febrero de 2022, Tiziano y Victor dieron la bienvenida a sus dos hijos, bautizándolos como Margherita y Andres. Sin embargo, han mantenido en privado los detalles del nacimiento. "Me he convertido en padre y quiero presentarles estas dos maravillas de nueve y cuatro meses", escribió el cantante de Rojo relativo en su publicación de Instagram.

Los hijos de Tiziano Ferro

Una fotografía en blanco y negro captura a unos alegres Tiziano Ferro y Victor Allen cargando a sus dos bebés. El texto extenso que acompaña la imagen habla del buen momento que vivía el artista italiano junto a su familia, y también del reto de ser padres, "el más alto de los honores y la más exigente de las cargas".

Recientemente, Tiziano había expresado su deseo de que Italia reconociera la existencia de sus hijos con igualdad, independientemente de la orientación sexual de sus padres. Ferro compartió su experiencia en el consulado italiano, donde se encontró con obstáculos debido a la falta de reconocimiento de Allen como padre. Esta situación ha llevado a que sus hijos no tengan pasaporte italiano en estas circunstancias que, según Ferro, distorsionan su realidad en el mundo.