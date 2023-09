"La química era innegable": Miley Cyrus recuerda cómo se enamoró de Liam Hemsworth

En su canal oficial de TikTok, Miley Cyrus ha compartido varios detalles de su vida en Used to be young, y tiene que ver con el lanzamiento de su último éxito. Sin embargo, en el reciente capítulo, la cantante regresó al año 2008 y recordó cómo fue que conoció y se enamoró de Liam Hemsworth.

En esa época, la exchica Disney estaba preparándose para las grabaciones de la película La última canción, cinta en la que era una joven problemática y se va a vivir con su papá a un pueblo sureño sin pensar que ahí encontraría el amor.

Si bien Miley Cyrus y el equipo ya tenían todo preparado, faltaba encontrar al actor que se convertiría en el interés amoroso de la protagonista. Estando la actriz en el mejor momento de su carrera, miles de aspirantes hicieron casting para el papel.

“En 2008, necesitaba hacer otro largometraje para Disney y no quería que fuera una parte de Hannah Montana. Una vez que escribimos el guion, llegó el momento de audicionar a todos los chicos que interpretarían a Will, mi novio en la película. Lo habíamos reducido de miles a los tres finalistas, y Liam formaba parte de esos tres finalistas”, dijo en Used to be young.

Fue así como Liam Hemsworth superó a los otros dos actores y tuvo una química inigualable con Miley Cyrus, tanto así que su amor traspasó las pantallas.

“Creo que uno de los elementos que hizo que esa película se sintiera tan especial fue ver a dos personas muy jóvenes enamorarse la una de la otra, lo que estaba sucediendo en tiempo real y en la vida real, por lo que la química era innegable. Ese fue el comienzo de una larga relación de 10 años”, sostuvo.

La última canción llegó a los cines en el 2010 y fue el año en el que Miley Cyrus y Liam Hemsworth iniciaron un romance que, seis años después, anunciaron su compromiso. No obstante, al año siguiente se separaron.

Miley Cyrus hablando de ella y Liam Hemsworth en la película "La última canción". | Fuente: Tiktok

Miley Cyrus explica por qué se divorció de Liam Hemsworth

Ha pasado un poco más de dos años de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth dieron fin a su matrimonio en medio de especulaciones de su distanciamiento. Tras el lanzamiento de Plastic Hearts, un disco que trabajó tras el incendio de su casa, la cantante estadounidense reveló la razón para tomar la decisión de sellar sus votos y luego, divorciarse a los seis meses.

En una entrevista con el Show de Howard Stern, Cyrus repasó su larga relación con el actor de Hollywood desde que actuaron en una película y el acontecimiento que terminó por convencerla de que debían considerar estar juntos para siempre: el incendio de su residencia en Malibú, Estados Unidos.

“Estuvimos juntos desde los 16. Nuestra casa se quemó. Habíamos estado como comprometidos, no sé si realmente pensamos que íbamos a casarnos, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú… Si escuchas mi voz pre y después del incendio, son muy diferentes, por lo que el trauma realmente afectó mi voz”, confesó. “Yo estaba en Sudáfrica, así que no pude volver a casa, y mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo”.

“Te atrae ese calor y yo siendo una persona intensa y no querer quedarme con ese sentimiento él, y no quererme ir, ya sabes, ‘¿Qué podría tener un propósito en esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo. Y realmente lo amo y mucho, mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré”, reveló.

Sobre su divorcio a los seis meses de compromiso, la protagonista de Hannah Montana aseguró que nacieron los problemas en medio de este romance que parecía de nunca acabar. “Hubo demasiado conflicto. Cuando llego a casa, quiero que alguien me ancle. No me dejo llevar por el drama o las peleas”, contó en ese entonces.